Lời nói sau cùng của vợ chồng cựu cục trưởng Trần Việt Nga tại phiên tòa 09/01/2026 22:12

(PLO)- Cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga nói rằng có những đêm không ngủ trong trại tạm giam chỉ để tự hỏi vì sao ở những bước ngoặt của cuộc đời lại để lý trí bị lu mờ như vậy.

Chiều 9-1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm đối với 2 cựu cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Trần Việt Nga, Nguyễn Thanh Phong về tội nhận hối lộ. Cùng vụ án, bị cáo Lê Hoàng, chồng của cựu cục trưởng Trần Việt Nga và 52 bị cáo khác bị xét xử về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ.

HĐXX đã kết thúc phần tranh luận, chuyển sang phần nghị án. Trước khi nghị án, HĐXX nghe các bị cáo nói lời sau cùng.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong. Ảnh: Hoàng Huy

Cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhiều lần bật khóc, bày tỏ suốt 40 năm công tác liên tục trong ngành y tế, bị cáo có những đóng góp nhất định và được Nhà nước ghi nhận.

Ông Phong nói sức khỏe bản thân giảm sút nhiều, sắp đến thời điểm nghỉ hưu nhưng vì sai phạm trong quá khứ khiến bị cáo phải đối diện với mức án dài.

Trong thời gian tạm giam, bị cáo đã ý thức rõ rằng tuy bản thân có thành tích được ghi nhận, nhưng có tội thì phải trả giá nên không dám oán thán. Bị cáo mong những sai phạm của mình sẽ trở thành bài học để những người đang công tác trong ngành rút kinh nghiệm, tránh vấp phải, qua đó góp phần làm cho xã hội tốt đẹp hơn.

Bị cáo gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, xin lỗi ngành y tế và người dân cả nước vì những sai phạm của mình đã làm suy giảm lòng tin của xã hội đối với người làm công tác quản lý nhà nước.

Khi nhắc đến cấp dưới trong cùng vụ án, ông Phong tiếp tục bật khóc, nói đây đều là những người được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng nhất thời phạm tội lần đầu.

Nhiều người đã cùng bị cáo không ngại gian khó, lăn lộn nhiều năm ở những điểm nguy hiểm nhất trong các đợt lũ lụt, Covid, chống dịch bệnh sau bão... Đặc biệt, trong số đó có những người còn rất trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

"Những sai phạm trong quá khứ rồi không làm lại được. Anh xin lỗi tất cả các em, các cháu. Xin HĐXX khoan hồng"- ông Phong nói.

Nghe chia sẻ của cấp trên, nhiều bị cáo là cấp dưới của ông Phong ở dưới cũng bật khóc.

Bị cáo Trần Việt Nga. Ảnh: Hoàng Huy

Lời sau cùng của vợ chồng cựu cục trưởng

Nói lời sau cùng, cựu cục trưởng Trần Việt Nga, trước sự soi chiếu của công lý và dư luận xã hội, bị cáo hiểu rằng vào thời điểm này dù có nói gì cũng không thể bù đắp được những tổn thất mà mình đã gây ra.

Bà Nga nói rằng khi nhìn lại hành trình của chính mình, bị cáo cảm thấy không có nỗi đau nào xót xa hơn, không chỉ từ những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật, mà còn từ sự vụn vỡ của niềm tin. Bị cáo đã tự tay đánh mất danh dự – thứ bị cáo mất cả đời để xây dựng, cũng là điều quý giá nhất bị cáo muốn gìn giữ và để lại cho các con.

Có những đêm bị cáo không ngủ trong trại tạm giam chỉ để tự hỏi vì sao ở những bước ngoặt của cuộc đời lại để lý trí bị lu mờ như vậy.

Bị cáo nói bản thân đau đáu và dằn vặt khi nghĩ đến số phận của những đồng nghiệp, những cấp dưới có năng lực nhưng vì những chỉ đạo "chưa đúng đắn" của bị cáo mà hôm nay phải đứng trước toà.

Là lãnh đạo cao nhất của cục, đáng lẽ bị cáo phải là người dẫn dắt cấp dưới, là lá chắn bảo vệ họ trước những sai phạm nhưng bị cáo đã không làm được điều đó.

Cựu cục trưởng trình bày trong nước mắt rằng nhìn những đồng nghiệp thân thiết, những người cũng có gia đình, có tương lai phía trước, nay phải đối mặt với lao lý, bị cáo cảm thấy vô cùng xót xa và ân hận.

Bà Nga gửi lời xin lỗi tới Nhà nước, Nhân dân, đồng nghiệp, những người đã từng nhìn bị cáo như một tấm gương để phấn đấu, đồng thời mong tòa xem xét khoan hồng cho các đồng nghiệp.

Cựu cục trưởng nói rằng mỗi đồng tiền không chính đáng mà mình nhận là một nhát dao cắt vào niềm tin của người dân đối với công lý và sự liêm chính.

Trong vụ án, bị cáo Lê Hoàng, chồng bà Nga, cũng bị xét xử với tội Nhận hối lộ. Ông Hoàng bật khóc khi nói lời sau cùng, thừa nhận nhận thức rất rõ sai trái của mình, cho rằng đây là bài học sâu sắc, đắt giá và cay nghiệt mà bị cáo sẽ không bao giờ quên và không bao giờ tái phạm.

Bị cáo nuối tiếc quãng đời thanh niên đầy nhiệt huyết, hoài bão cống hiến, được cơ quan tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ, có 24 năm công tác và nhận nhiều bằng khen. Nhưng chính bị cáo đã không vượt qua được cám dỗ, không vượt qua được chính mình, để lại những hậu quả rất đau xót.

Bị cáo trình bày hoàn cảnh gia đình, hai vợ chồng cùng vướng lao lý trong một vụ án, hai con nhỏ thiếu người chăm sóc, cuộc sống của hai bên gia đình hoàn toàn đảo lộn vì phải lo lắng cho vợ chồng ông.

Các bị cáo khác đều bày tỏ sự ăn năn, hối hận và ý thức rõ trách nhiệm phải chịu trước pháp luật đối với những hành vi vi phạm của mình và mong HĐXX xem xét hoàn cảnh, vai trò của từng bị cáo để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, tạo điều kiện cho các bị cáo sớm trở về với xã hội, chăm lo gia đình và làm lại cuộc đời.