Cựu giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk bị phạt 8 năm tù 09/01/2026 11:02

(PLO)- Với nhóm bị cáo đưa hối lộ, HĐXX cho rằng mục đích, động cơ phạm tội là mong muốn trúng thầu để làm; sau khi trúng thầu, các bị cáo không bán thầu, bỏ thầu mà thực hiện cơ bản đúng tiến độ...

Sáng 9-1, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm các bị cáo trong vụ án đưa nhận hối lộ, xảy ra tại Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Đắk Lắk.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Hạ (cựu Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk), Bùi Văn Từ (cựu Phó Giám đốc Ban QLDA Đắk Lắk) cùng mức án 8 năm tù về tội nhận hối lộ, xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 180 triệu đồng.

Bị cáo Lê Đình Hải (Giám đốc Công ty Sài Gòn) bị xử phạt 30 tháng tù, Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty An Nguyên) bị xử phạt 18 tháng tù về tội đưa hối lộ, xử phạt bổ sung mỗi bị cáo 40 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến hoạt động đúng đắn, bình thường của cơ quan, tổ chức nhà nước, làm thoái hoá, biến chất đội ngũ cán bộ, công chức, trực tiếp xâm phạm đến tính chất công khai, minh bạch, khách quan của hoạt động đấu thầu, gián tiếp làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Hành vi nhận hối lộ của các bị cáo Hạ, Từ đã làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của cán bộ, Đảng viên, xói mòn niềm tin của người dân vào cán bộ lãnh đạo. Vì vậy, cần thiết phải xử lý bằng pháp luật hình sự, áp dụng hình phạt tù giam nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm mục đích răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Đối với nhóm bị cáo đưa hối lộ, HĐXX cho rằng mục đích, động cơ phạm tội vì mong muốn doanh nghiệp (DN) trúng thầu, có việc để làm. Sau khi trúng thầu, các DN của các bị cáo này không bán thầu, bỏ thầu mà đến nay vẫn thực hiện cơ bản đúng tiến độ các gói thầu.

Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: Hoàng Huy

Theo hồ sơ vụ án, trong quá trình thực hiện Dự án đường tránh phía đông TP Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương đã gặp gỡ, đặt vấn đề với lãnh đạo tỉnh ủy để tạo điều kiện cho 3 Công ty được tham gia đấu thầu, trúng thầu, thi công gói thầu số 3, số 4.

Từ chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh ủy, các bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ gặp gỡ, trao đổi với Giám đốc 3 Công ty nói trên, đồng thời chỉ đạo cấp dưới để giúp đỡ, tạo điều kiện.

Phía Ban QLDA đã cung cấp dự toán, thiết kế kỹ thuật; chỉnh sửa tiêu chí về kinh nghiệm trong Hồ sơ mời thầu. Từ đó, tạo điều kiện để Công ty An Nguyên, Công ty Sài Gòn và Công ty Phương Đông liên danh với Công ty Thuận An và Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn trúng thầu Gói thầu số 3; Công ty Licogi 16.6 và Công ty xây dựng 470 trúng thầu Gói thầu số 4, trái quy định về đấu thầu.

Theo thoả thuận, thống nhất từ trước, Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương chi cho Phạm Văn Hạ 3% giá trị tạm ứng ghi trên hợp đồng và chi cho Bùi Văn Từ 9 tỉ đồng.

Sau khi được Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk giúp đỡ, tạo điều kiện giúp liên danh trúng thầu và ký Hợp đồng thi công xây dựng, các bị cáo Lê Đình Hải và Hoàng Đình Chương đã gặp, đưa tiền cho bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ.

Trong đó, bị cáo Phạm Văn Hạ nhận hối lộ 5,1 tỉ đồng, bị cáo Bùi Văn Từ nhận hối lộ 6 tỉ đồng. Bị cáo Lê Đình Hải đưa hối lộ 6,2 tỉ đồng, bị cáo Hoàng Đình Chương đưa hối lộ 4,9 tỉ đồng để được trúng thầu, thi công 2 gói thầu nói trên.