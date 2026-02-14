TAND Tối cao sẽ thanh tra 22 đơn vị tòa án trong năm 2026 14/02/2026 06:54

(PLO)- TAND Tối cao ban hành kế hoạch thanh tra TAND TP Hà Nội, TAND TP.HCM và một số đơn vị tòa án khác trong năm 2026.

TAND Tối cao đã ban hành Quyết định số 29 về Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2026.

Theo đó, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ, chủ động phát hiện sai phạm của công chức, người lao động… TAND Tối cao sẽ thanh tra theo kế hoạch tại các đơn vị gồm:

- TAND TP Hà Nội và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc TP Hà Nội;

- TAND tỉnh Ninh Bình và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc tỉnh Ninh Bình;

- TAND tỉnh Nghệ An và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc tỉnh Nghệ An;

- TAND tỉnh Khánh Hòa và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa;

- TAND tỉnh Đồng Nai và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc tỉnh Đồng Nai;

- TAND tỉnh An Giang và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc tỉnh An Giang;

- TAND TP.HCM và 2 đơn vị TAND khu vực thuộc TP.HCM;

- Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM.

TAND TP Hà Nội và TAND TP.HCM là hai đơn vị thuộc danh sách thanh tra theo kế hoạch năm 2026.

Nội dung thanh tra công vụ gắn với kiểm tra nghiệp vụ, gồm: việc thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; việc chấp hành pháp luật trong công tác đầu tư xây dựng, sắp xếp, bố trí, quản lý, sử dụng, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công; việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công vụ của đội ngũ công chức, thẩm phán và người lao động; công tác nghiệp vụ giải quyết, xét xử các vụ án vụ việc; và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngoài ra, TAND Tối cao cũng yêu cầu Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội; TAND tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Đắk Lắk, Vĩnh Long và TAND TP Đà Nẵng thực hiện công tác tự kiểm tra.

Thời gian thanh tra, kiểm tra dự kiến như sau: