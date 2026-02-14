Kêu gọi cán bộ, đảng viên tiên phong sinh đủ hai con 14/02/2026 10:05

Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định 291 phê duyệt chương trình bảo đảm mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030.

Mục tiêu tổng quát của chương trình là tăng tỉ lệ sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc, qua đó đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực và góp phần thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Gia tăng tỉ lệ sinh ở vùng có mức sinh thấp

Theo quyết định được phê duyệt, chương trình phấn đấu đến năm 2030 sẽ tăng trung bình 2% tổng tỉ suất sinh trên toàn quốc mỗi năm. Cùng với đó, trên 95% các cặp vợ chồng, nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ sẽ được cung cấp đầy đủ thông tin về kết hôn, sinh con để đạt và duy trì mức sinh thay thế.

Chương trình cũng đặt mục tiêu 100% tỉnh, thành thực hiện các chính sách hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân trong việc sinh con và nuôi con.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, chương trình quán triệt sâu sắc việc chuyển hướng trọng tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển. Trọng tâm là điều chỉnh mức sinh để đạt và duy trì mức sinh thay thế trên toàn quốc.

Các cấp lãnh đạo sẽ thống nhất nhận thức trong việc chỉ đạo vận động, khuyến khích và hỗ trợ các cặp vợ chồng, cá nhân sinh con và nuôi dạy con tốt, hướng tới xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gia tăng tỉ lệ sinh, chú trọng đặc biệt vào các địa phương đang có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Đây được xác định là điều kiện quan trọng nhất để bảo đảm nguồn nhân lực, tạo tiền đề cơ bản cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững và sự trường tồn của dân tộc.

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với các hình thức đa dạng, phong phú. Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình chú trọng sử dụng internet, mạng xã hội và các loại hình văn hóa, giải trí.

Vai trò của những người có ảnh hưởng như nghệ sĩ, vận động viên, già làng, trưởng bản sẽ được phát huy tối đa. Đồng thời, các hoạt động truyền thông trực tiếp tại nhà và cộng đồng thông qua đội ngũ cộng tác viên, nhân viên y tế thôn bản cũng được đặc biệt quan tâm.

Chương trình vừa được Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu tăng trung bình 2% tổng tỉ suất sinh mỗi năm nhằm đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc đến năm 2030. Ảnh minh hoạ: TT

Khuyến khích phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Một trong những nội dung quan trọng của chương trình là việc rà soát và đề xuất sửa đổi các quy định không còn phù hợp với mục tiêu đạt và duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đặc biệt là các quy định liên quan đến xử lý vi phạm chính sách dân số hiện hành.

Chương trình cũng đề xuất ban hành quy định đề cao tính tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong việc sinh con, nuôi dạy con tốt và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Về các chính sách hỗ trợ, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách, các địa phương ban hành chính sách hỗ trợ cặp vợ chồng, cá nhân sinh con, nuôi con. Ưu tiên sẽ được dành cho các tỉnh, thành có mức sinh dưới mức sinh thay thế và các dân tộc thiểu số rất ít người.

Chương trình bổ sung các chính sách hỗ trợ, khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con, đặc biệt là sinh đủ hai con. Việc khuyến khích phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi sẽ được thực hiện trên cơ sở phân tích, đánh giá tác động của các chính sách về lao động, việc làm, nhà ở, phúc lợi xã hội, giáo dục và y tế đối với quyết định sinh con. Từ đó, các mô hình can thiệp thích hợp sẽ được xây dựng và triển khai.

Cạnh đó, chương trình cũng tập trung mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ liên quan. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản sẽ được phổ cập tới mọi người dân, đảm bảo sự công bằng và bình đẳng trong tiếp cận, không phân biệt giới tính, người đã kết hôn hay chưa kết hôn.

Điều này nhằm giúp mỗi cá nhân và cặp vợ chồng có thể chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh và khoảng cách giữa các lần sinh, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Bên cạnh đó, chương trình sẽ xây dựng và triển khai các loại hình dự phòng vô sinh ngay tại cộng đồng, đồng thời đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và phát triển mạng lưới hỗ trợ sinh sản.