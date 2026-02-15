Từ vụ CSGT đo lại kích thước xe: Lắp giá nóc ô tô như thế nào cho đúng 15/02/2026 14:23

(PLO)- Việc lắp thêm cốp nóc, giá nóc ô tô được xem là hành vi cải tạo xe và chủ phương tiện cần phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận cải tạo.

Những ngày qua, cộng đồng mạng xôn xao clip lực lượng CSGT tiến hành cho dừng kiểm tra xe biển kiểm soát 61K- 385.xx để tiến hành đo lại kích thước xe (chiều cao, chiều dài, chiều ngang).

Theo nội dung clip, khi tiến hành đo chiều cao của xe, lực lượng CSGT thông báo chiều cao của xe đã vượt quá chiều cao tối đa cho phép, phần mui lắp trên nóc xe không được giấy kiểm định ghi nhận nên có dấu hiệu vi phạm.

Sau khi clip được đăng tải, nhiều tài khoản mạng xã hội facebook cho rằng xe được hãng xuất xưởng và đã được đăng kiểm cho lưu thông thì đương nhiên là phù hợp quy định, việc kiểm tra lại như vậy liệu có cần thiết?

Lực lượng CSGT tiến hành kiểm tra kích thước bao ngoài của xe. Ảnh: MXH

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với PLO, Luật sư Nguyễn Trần Phương, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết theo như diễn biến mà clip ghi lại thì lý do CSGT dừng xe kiểm tra và đo chiều cao của xe chính là để kiểm tra giá nóc ô tô màu đen được lắp bên trên.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 17 Thông tư 12/2025 của Bộ Xây dựng, xe ô tô chở người không được phép xếp hàng hóa, hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài của xe và không được xếp hàng hóa, hành lý trên nóc xe (trừ trường hợp có thiết kế được cơ quan đăng kiểm chứng nhận) để đảm bảo an toàn giao thông.

Việc lắp thêm giá nóc/cốp nóc đã làm thay đổi kích thước bao ngoài của xe. Điều này gián tiếp làm thay đổi vị trí trọng tâm của phương tiện, làm tăng nguy cơ mất ổn định, dễ lật xe khi vào cua ở tốc độ cao hoặc phanh gấp.

Trong trường hợp này, việc lắp thêm giá nóc/cốp nóc được xác định là hành vi cải tạo xe. Theo quy định tại Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT trường hợp lắp thêm giá nóc/cốp nóc được xếp vào diện cải tạo đơn giản.

Theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 20 Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT, chủ xe được miễn lập hồ sơ thiết kế cải tạo nếu việc lắp đặt giá nóc/cốp nóc tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất và không làm thay đổi chiều rộng toàn bộ của xe. Trường hợp cải tạo lại xe không tuân thủ hướng dẫn của nhà sản xuất, phải lập hồ sơ thiết kế.

Cho dù trường hợp được miễn lập hồ sơ thiết hay hay phải lập hồ sơ thiết kế khi cải tạo lại xe thì chủ phương tiện bắt buộc phải làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận cải tạo xe.

Do vậy, trong trường hợp này việc chủ xe lắp thêm giá nóc/cốp nóc trên xe ô tô được xem là hành vi cải tạo lại phương tiện và thông tin này chưa được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng kiểm, là hành vi vi phạm pháp luật.

Để việc lắp giá nóc/cốp nóc xe được xem là đúng quy định, chủ phương tiện cần liên hệ và nộp hồ sơ tại các trung tâm đăng kiểm để các trung tâm này đánh giá, xem xét cấp giấy chứng nhận cải tạo. Sau khi có giấy chứng nhận cải tạo chủ phương tiện thực hiện đăng kiểm và thông tin về nóc xe nếu đủ điều kiện sẽ được ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng kiểm.

Về mức phạt, điểm c, khoản 16 Nghị định 168/2024 phạt rất nặng đối với hành vi tự ý cải tạo kết cấu, hình dáng, kích thước của xe không đúng thiết kế của nhà sản xuất hoặc thiết kế trong hồ sơ đã nộp cho cơ quan đăng ký xe hoặc thiết kế cải tạo đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Mức phạt cho hành vi nêu trên là phạt tiền từ 65-75 triệu đồng đối với cá nhân và từ 130-150 triệu đồng đối với tổ chức. Ngoài ra, chủ xe vi phạm còn bị áp dụng hình phạt bổ sung là bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và tem kiểm định của phương tiện từ 1-3 tháng.