Xe khách 45 chỗ nhưng 'nhồi' 83 người, hành khách bức xúc báo CSGT 13/02/2026 15:52

(PLO)- Sau khi tiếp nhận phản ánh của hành khách, CSGT đã khẩn trương xác minh cho thấy xe khách 45 chỗ nhưng "nhồi" 83 người.

Chiều 13-2, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết từ nguồn tin phản ánh vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua kênh tương tác trực tuyến, lực lượng CSGT đã nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm một xe khách chở quá số người quy định khi lưu thông trên tuyến cao tốc.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách 45 chỗ.

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin qua Zalo và chỉ đạo của lãnh đạo Cục CSGT, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 (Phòng 6, Cục CSGT) đã khẩn trương tổ chức xác minh xe khách BKS 23C-045.xx

Ngày 13-2, tổ công tác tiến hành dừng, kiểm tra ô tô khách BKS 23C-045.xx. Qua kiểm đếm thực tế, lực lượng chức năng xác định phương tiện chở 83 người trong khi xe chỉ được phép chở 45 chỗ, vi phạm nghiêm trọng quy định về vận tải hành khách.

Tài xế điều khiển phương tiện là LVĐ (40 tuổi, trú tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang). Cơ quan chức năng xác định tài xế điều khiển xe khách chạy tuyến có cự ly trên 300 km nhưng chở quá số người theo quy định.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế về hành vi quy định tại khoản 4 Điều 20 Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 27-12-2024 của Chính phủ. Với vi phạm này, tài xế bị phạt 57 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Đối với chủ phương tiện là Hợp tác xã T.M.D.V. T.P.2 (địa chỉ tại phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng lập biên bản về hành vi giao phương tiện cho người làm công điều khiển xe chở quá số người được phép; đồng thời tước quyền sử dụng phù hiệu “xe tuyến cố định” trong thời hạn 2 tháng.

Trước đó, lúc 23 giờ 48 đêm 10-2, tại km259 tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – QL45 – Nghi Sơn (Thanh Hoá), tổ công tác Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Phòng 6, Cục CSGT) kiểm tra xe khách biển số 38H-053.xx, phát hiện phương tiện chở 39/35 chỗ và để hàng trong khoang hành khách.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế Võ Văn Tr (trú xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và chủ xe là Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Vận tải Ph.Q. Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, tổng mức phạt đối với lái xe và chủ xe là 30,7 triệu đồng.

Cục CSGT thông tin thêm việc tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh qua nền tảng trực tuyến góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách và người tham gia giao thông, đồng thời khuyến khích người dân tích cực cung cấp thông tin vi phạm.