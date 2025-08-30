CSGT Đồng Nai phát hiện ô tô khách 24 chỗ nhồi nhét 46 người 30/08/2025 08:46

(PLO)- Tại thời điểm kiểm tra lực lượng CSGT phát hiện ô tô khách 24 chỗ đang chở 46 hành khách, vượt gấp đôi so với quy định cho phép.

Khoảng hơn 22 giờ ngày 29-8, trong lúc tuần tra trên tuyến Quốc lộ 1, lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Suối Tre (Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai) dừng ô tô khách 24 chỗ mang biển số TP.HCM do xế ĐTC (35 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển.

CSGT Đồng Nai kiểm tra xe khách nhồi nhét khách.

Tại thời điểm kiểm tra lực lượng CSGT phát hiện xe 24 chỗ đang chở 46 hành khách, vượt gấp đôi so với quy định cho phép.

Lực lượng CSGT đã ghi nhận hành vi vi phạm của tài xế C, đồng thời lập biên bản xử phạt theo quy định của pháp luật.

Theo lực lượng chức năng, việc nhồi nhét hành khách vượt quá số ghế quy định không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về an toàn giao thông đường bộ mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn, đặc biệt khi phương tiện lưu thông trên các tuyến quốc lộ đông đúc.