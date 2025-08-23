5 ô tô gặp tai nạn liên hoàn trên cao tốc Bắc-Nam 23/08/2025 10:24

(PLO)- Từ một ô tô bị mất lái dẫn đến tai nạn liên hoàn trên đoạn cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn (thuộc cao tốc Bắc-Nam).

Khoảng 22 giờ 50 phút đêm 22-8, trên đoạn cao tốc Cao Bồ- Mai Sơn (thuộc cao tốc Bắc-Nam, địa phận xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 5 xe ô tô, gây ách tắc giao thông nhiều giờ đồng hồ.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời điểm nêu trên, xe tải mang BKS 15C-176.6x chạy đến đoạn Nam Hầm Thung Thi của Cao Bồ - Mai Sơn) bất ngờ mất lái đâm vào xe tải 38A-647.8x dẫn đến tai nạn tông xe liên hoàn xe con 36B-306.0x, xe con 36K-054.4x, xe tải 29E-216.1x.

Vụ tai nạn làm 5 phương tiện nêu trên bị hư hỏng, trong đó có một xe bị lật ngửa, biến dạng hoàn toàn. Các tài xế và người đi trên năm xe bị thương nhẹ.

Vụ tai nạn gây ách tắc giao thông.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Đội CSGT số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp đơn vị vận hành phân luồng từ nút giao Tam Điệp và Hà Lĩnh, phối hợp cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ việc. Đến sáng nay (23-8), đoạn cao tốc trên đã thông tuyến hoàn toàn.