Dùng dao tấn công bạn của mẹ ngay tại nhà vì mâu thuẫn 12/01/2026 15:56

(PLO)- Vì mâu thuẫn, một thanh niên ở Đắk Lắk dùng dao đâm bạn của mẹ trọng thương, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Ngày 12-1, Công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh lấy lời khai của Nguyễn Văn Khôi (27 tuổi, ngụ phường Tuy Hòa).

Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ hành vi giết người của nghi phạm này.

Khu vực ông NTT gục ngã. Ảnh: M.N

Thông tin ban đầu, sáng 12-1, ông NNT (60 tuổi, ngụ xã Ô Loan, Đắk Lắk) đến nhà bà T (mẹ của Khôi) tại phường Tuy Hòa chơi do có quen biết từ trước.

Tại đây, ông NTT và Khôi xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Sau đó, Khôi dùng dao tấn công vào vùng cổ bạn của mẹ. Bị tấn công, ông NTT lao ra đường rồi gục xuống bất tỉnh.

Theo công an, ông NTT đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên trong tình trạng rất nguy kịch, tiên lượng xấu.

Nghi phạm Khôi bị Công an phường Tuy Hòa bắt giữ ngay sau đó khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trong một con hẻm cùng phường.