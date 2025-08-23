Ô tô con bẹp dúm sau tai nạn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 23/08/2025 10:02

(PLO)- Sau tai nạn giao thông trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chiếc xe ô tô con bị biến dạng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào sáng ngày 23-8, tại km78 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hà Nội đi Hải Phòng) khiến ít nhất một người bị thương.

Thời điểm trên, chiếc ô tô màu đỏ lưu thông hướng Hà Nội - Hải Phòng đã va chạm với một phương tiện khác khiến phần đầu của chiếc ô tô bị hư hỏng, biến dạng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh CTV

Đại diện đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cho biết sau khi nhận tin báo, Đội 2 Cục CSGT (C08, Bộ Công an) cùng đơn vị này đã tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

"Có ít nhất một người bị thương, số phương tiện va chạm, nguyên nhân sự việc, các lực lượng chức năng đang làm rõ, chúng tôi sẽ thông tin lại sau", vị đại diện nói.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.