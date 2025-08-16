Điểm tin ANTT 16-8: Ô tô tông sập 2 nhà dân; Đánh CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường tai nạn 16/08/2025 12:12

(PLO)- Điểm tin ANTT 16-8: Đạp ngã mô tô đặc chủng, đánh CSGT khi bị yêu cầu quay lại hiện trường tai nạn; TP.HCM: Ô tô tông sập 2 nhà dân, 2 người bị thương nặng trên đường Tỉnh lộ 43; TP.HCM: Thanh niên ném nhiều bình nước từ tầng 26 xuống đất gây tiếng nổ lớn; …

Công an TP.HCM đang phối hợp với Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ xe ô tô tông sập 2 nhà dân khiến hai người bị thương nặng.

Trước đó, nam tài xế điều khiển ô tô biển số 50H-745... chạy trên đường Tô Ngọc Vân, hướng từ Gò Dưa đi Phạm Văn Đồng.

Khi đến trước số nhà 397 đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình chiếc xe bất ngờ lao lên vỉa hè rồi tông sập hai nhà dân. Hai người đang đứng trước cửa nhà cũng bị xe tông trúng, bị thương nặng và được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thủ Đức.

Tại hiện trường vụ ô tô tông sập 2 nhà dân, hai bức tường trước nhà đổ sập, hai xe máy bị hư hỏng nặng, đầu ô tô biến dạng