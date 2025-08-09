Điểm tin ANTT: Cập nhật vụ nhóm người vây đánh cô gái 14 tuổi; vụ chiến sĩ công an bị người ngoại quốc tấn công

Chiều 7-8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có báo cáo vụ một nhóm người vây đánh cô gái ở giữa đường.
Theo đó, qua xác minh, chính quyền xã Trần Đề xác định khoảng 14 giờ ngày 6-8, tại gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng xảy ra vụ một nhóm người đánh một người. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.
Cụ thể, người bị đánh là LNH (14 tuổi), còn nhóm đánh em N có ba người, gồm: NGH (14 tuổi), LTBN (13 tuổi), NKY (15 tuổi). Kết quả xác minh ban đầu, nhóm ba thiếu nữ đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em N.