Điểm tin ANTT: Cập nhật vụ nhóm người vây đánh cô gái 14 tuổi; vụ chiến sĩ công an bị người ngoại quốc tấn công 09/08/2025 10:18

(PLO)- Công an xác định danh tính nhóm người vây đánh cô gái 14 tuổi ở xã Trần Đề; Xử lý va chạm giao thông, 1 chiến sĩ công an bị người đàn ông ngoại quốc tấn công; Bắt quả tang người đàn ông cưỡng đoạt 250 triệu của lãnh đạo văn phòng đất đai…

Chiều 7-8, UBND xã Trần Đề (TP Cần Thơ) có báo cáo vụ một nhóm người vây đánh cô gái ở giữa đường.

Theo đó, qua xác minh, chính quyền xã Trần Đề xác định khoảng 14 giờ ngày 6-8, tại gần khu vực bến tàu Superdong thuộc ấp Đầu Giồng xảy ra vụ một nhóm người đánh một người. Nguyên nhân ban đầu là do mâu thuẫn cá nhân.

Cụ thể, người bị đánh là LNH (14 tuổi), còn nhóm đánh em N có ba người, gồm: NGH (14 tuổi), LTBN (13 tuổi), NKY (15 tuổi). Kết quả xác minh ban đầu, nhóm ba thiếu nữ đã dùng tay, chân và nón bảo hiểm đánh em N.