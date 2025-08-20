Hoãn tuyên án vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ 20/08/2025 12:38

(PLO)- Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ là hơn 7,4 tỉ đồng.

Ngày 20-8, TAND Khu vực 2 - TP.HCM công bố việc hoãn tuyên án đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng - tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ xảy ra hồi tháng 8-2024.

Trước đó, đại diện VKSND Khu vực 2 - TP.HCM đã đề nghị mức án 9 năm 6 tháng đến 10 năm tù đối với bị cáo Trịnh Tiến Dũng về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Tài xế Trịnh Tiến Dũng (35 tuổi, quê Kiên Giang), người lái xe tải gây tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Theo nội dung vụ án, khoảng 14 giờ 43 phút ngày 8-8-2024, Trịnh Tiến Dũng điều khiển xe tải biển số 68H-000.68 lưu thông trên cầu Phú Mỹ, hướng từ quận 7 (cũ) sang TP Thủ Đức (cũ).

Khi xuống được một phần hai dốc cầu, Dũng đạp phanh giảm tốc thì phát hiện bị nổ ống hơi của bầu hơi phanh xe khiến xe đổ dốc với tốc độ nhanh, mất kiểm soát.

Xe tải của Dũng lao xuống dốc cầu với tốc độ cao và va chạm liên hoàn với 7 ô tô đang di chuyển phía trước cùng chiều, gồm: xe Volvo XC90, Ford Teritory, Mercedes-Benz GLC400, Toyota Fortuner, Toyota Innova và 2 đầu kéo container; khiến một người dọn vệ sinh tại cầu Phú Mỹ bị một trong các phương tiện va chạm trúng, văng vào trong lề đường bị thương tích nhẹ.

Kết quả điều tra xác định, Dũng có giấy phép lái xe ô tô hạng C theo quy định, điều khiển xe ô tô tải chở hàng hóa là con nhám (thức ăn cho tôm hùm) từ Kiên Giang ra Khánh Hòa để giao cho khách.

Hiện trường vụ tai nạn.

Xe do Dũng điều khiển đã chở hơn 22,1 tấn hàng hóa, vượt 7,7 tấn so với tổng trọng lượng tối đa cho phép của xe là 14,4 tấn. Trong đó, vượt tổng trọng lượng cho phép của cầu, đường là 31,7%, vượt tải trọng trục cho phép của cầu, đường là 52,6%, vượt khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông là 52,8%.

Hậu quả sau va chạm, xe ôtô hiệu Volvo XC90 do anh LKL điều khiển và xe ôtô hiệu Toyota Fortuner do anh PVP điều khiển bị hư hỏng và cháy hoàn toàn. Các xe ôtô, gồm: xe Ford Teritory do anh LPL điều khiển, xe ôtô Mecerdes Benz GLC400 do anh VTA điều khiển, xe ôtô con hiệu Toyota Innova do anh NTS điều khiển và hai xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Tổng giá trị tài sản bị thiệt hại trong vụ tai nạn giao thông đường bộ nêu trên hơn 7,4 tỉ đồng.