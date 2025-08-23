Bé 2 tuổi tử vong trong tai nạn giữa xe đưa rước công nhân và xe máy 23/08/2025 07:10

(PLO)- Vụ tai nạn trên đường Lê Đức Anh, TP.HCM giữa xe đưa rước công nhân và xe máy khiến bé gái 2 tuổi tử vong, hai người khác bị thương.

Đến rạng sáng ngày 23-8, lực lượng chức năng phường Tân Tạo phối hợp với các đơn vị liên quan đã xử lý xong hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái tử vong.

Trước đó, chiều tối ngày 22-8, xe đưa rước công nhân lưu thông trên đường Lê Đức Anh hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương.

Khi đến khu vực bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10 (phường Tân Tạo) đã va chạm với xe máy biển số 69B1-022... do một người đàn ông điều khiển, chở theo hai cháu nhỏ.

Công an phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra. Ảnh: HT

Cú va chạm mạnh khiến một bé gái 2 tuổi tử vong tại chỗ. Người đàn ông lái xe máy cùng cháu nhỏ còn lại bị thương, được đưa vào bệnh viện gần đó kiểm tra và cấp cứu.

Ngay khi nhận tin báo, Công an phường Tân Tạo phối hợp Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tuyến đường Lê Đức Anh đoạn bên hông cầu vượt Tỉnh lộ 10 hướng đi An Sương bị ùn ứ nhiều giờ.

Các phương tiện liên quan đến vụ tai nạn khiến bé gái 2 tuổi tử vong được đưa về trụ sở công an để điều tra. Ảnh: HT

Người dân địa phương cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn trời mưa lớn, người đàn ông điều khiển xe máy đang trên đường rước cháu đi học về thì gặp nạn.

Công an đã trích xuất camera an ninh từ các hộ dân quanh khu vực để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.