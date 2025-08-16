Xe máy chạy ngược chiều gây tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Ga, 3 người bị thương 16/08/2025 06:37

(PLO)- Một người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều trên cầu vượt Ngã Tư Ga (TP.HCM) tông trực diện vào xe máy công nghệ, khiến 2 người phải đi cấp cứu, 1 người khác bị xây xát nhẹ.

Rạng sáng 16-8, Đội CSGT Bình Triệu (Phòng CSGT Công an TP.HCM) phối hợp Công an phường An Phú Đông khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cầu vượt Ngã Tư Ga.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0 giờ cùng ngày, người đàn ông chạy xe máy ngược chiều với tốc độ cao trên cầu vượt Ngã Tư Ga. Khi đến giữa cầu, xe máy này tông trực diện vào xe máy do tài xế công nghệ điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn trên cầu khiến ba người bị thương. Ảnh: HT

Cú va chạm mạnh khiến cả hai phương tiện vỡ nát, hai nạn nhân bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Cùng lúc đó, một xe máy khác do người đàn ông điều khiển bị giật mình ngã xuống đường, may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Hiện trường ghi nhận ba phương tiện nằm chắn ngang đường, gây cản trở giao thông.

Theo người dân, thời điểm xảy ra vụ việc, chiếc xe máy chạy ngược chiều lao rất nhanh, may mắn ô tô kịp thời né tránh. Tuy nhiên, phương tiện này sau đó đã va chạm trực diện vào xe máy.

Cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với người đàn ông điều khiển xe máy chạy ngược chiều. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.