Cục sạc điện thoại dự phòng gây cháy xưởng gỗ ở Tây Ninh 24/12/2025 20:22

(PLO)- Cục sạc điện thoại dự phòng gây ra vụ cháy tại cơ sở pallet ở Tây Ninh, làm hư hỏng nhiều thiết bị và khung gỗ.

Vào khoảng 18 giờ ngày 24-12, tại một cơ sở pallet (xưởng gỗ) nằm trên tuyến tỉnh lộ 832, thuộc địa bàn ấp 1+3 (xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh) đã xảy ra một vụ cháy, nhiều tài sản bên trong bị hư hỏng.

Video: Cháy cục sạc điện thoại dự phòng gây hỏa hoạn tại cơ sở pallet gỗ ở Tây Ninh

Theo báo cáo ban đầu, cơ sở bị cháy do ông Nguyễn Hoàng Công Kh (43 tuổi, phường Bờ Lao, tỉnh Lâm Đồng) làm chủ.

Nguyên nhân vụ cháy được xác định xuất phát từ cục sạc điện thoại dự phòng, sau đó lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, hình thành đám cháy lớn tại khu vực xưởng gỗ.

Ngay khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng xã Nhựt Tảo đã khẩn trương cử lực lượng dân quân tự vệ đến hiện trường để hỗ trợ dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy phát triển nhanh, gặp nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên việc khống chế ban đầu gặp khó khăn.

Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: CTV

Khoảng 25 phút sau, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy được điều động đến hiện trường. Sau thời gian tích cực phun nước và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong xưởng đã bị lửa thiêu rụi và một số khung pallet gỗ. Tổng giá trị thiệt hại được ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Nhựt Tảo tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.