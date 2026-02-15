Điều tra nhóm thanh niên đuổi đánh, đâm người trước nhà hàng ở TP.HCM 15/02/2026 20:27

(PLO)- Công an TP.HCM đang truy xét nhóm thanh niên đi xe máy, đuổi đánh và dùng hung khí đâm hai người trước một nhà hàng trên địa bàn phường Bình Hòa, khiến hai người phải nhập viện cấp cứu.

Ngày 15-2, Công an phường Bình Hòa, TP.HCM đang phối hợp các đơn vị nghiệp liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ vụ nhóm thanh niên gây thương tích xảy ra trước Nhà hàng VLP, phường Bình Hòa.

Anh NVT (29 tuổi) và anh PVD (29 tuổi, cùng ngụ phường Lái Thiêu) bị một nhóm thanh niên tấn công, phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Xuân Minh

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, anh NVT (29 tuổi) và anh PVD (29 tuổi, cùng ngụ phường Lái Thiêu) bị một nhóm thanh niên tấn công, phải nhập viện cấp cứu.

Theo trình báo, thời điểm trên, anh T và D đang lưu thông trên đường thì bất ngờ bị nhóm khoảng bảy thanh niên đi trên bốn xe máy chạy từ phía sau lên. Một xe trong nhóm va chạm vào xe của anh D khiến phương tiện ngã xuống đường. Khi anh D và anh T vừa đứng dậy thì khoảng sáu thanh niên phía sau ập tới, dùng hung khí đuổi đánh.

Hậu quả, anh D bị thương ở vùng đầu, chảy máu; anh T bị đâm một nhát sau lưng, thương tích nặng. Sau khi gây án, nhóm này nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai nạn nhân được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Hòa đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, thu giữ một số tang vật phục vụ điều tra, đồng thời trích xuất camera khu vực để truy xét những người liên quan.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét, điều tra nguyên nhân vụ việc.