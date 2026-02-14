Khởi tố 12 người trong đường dây pháo lậu từ Lào về Việt Nam 14/02/2026 12:29

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 12 bị can liên quan đường dây pháo lậu từ Lào về Việt Nam.

Ngày 14-2, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây buôn bán pháo lậu liên tỉnh, khởi tố 12 bị can để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ hàng cấm.

Bị can Võ Hùng. Ảnh: SĐ

Qua điều tra, công an xác định Võ Hùng (67 tuổi), Huỳnh Văn Quốc (56 tuổi) và Đỗ Xuân Đông (54 tuổi) cùng trú tại tỉnh Đắk Lắk là những người cầm đầu đường dây buôn bán pháo lậu nói trên.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 3-2025, trong quá trình đi sang Lào làm việc, Hùng làm quen và kết bạn Zalo với một tài khoản tên “Lê Phèn” (chưa rõ nhân thân lai lịch). Qua trao đổi, Hùng biết người này có bán pháo nổ nên nảy sinh ý định mua về Việt Nam tiêu thụ để kiếm lời.

Hùng thỏa thuận sẽ liên hệ trước qua Zalo để thống nhất số lượng, địa điểm giao dịch pháo. Địa điểm Hùng chọn nhận pháo là khu vực gần cửa khẩu Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi với giá 650.000 đồng/bệ.

Sau khi mua pháo, Hùng đưa về Đắk Lắk bán lại cho nhiều người, trong đó có Đông và Quốc, với giá từ 850.000 đồng đến 890.000 đồng/bệ.

Riêng trong tháng 1-2026, Hùng đã bán 60 bệ pháo cho Đông với giá khoảng 50 triệu đồng. Còn từ cuối năm 2025 đến tháng 1-2026, Hùng bán cho Quốc 80 bệ pháo, trị giá khoảng 65 triệu đồng.

Sau khi mua pháo từ Hùng, Đông và Quốc tiếp tục bán lại cho nhiều người khác. Bước đầu, công an đã làm rõ, tổng khối lượng pháo hoa nổ liên quan đến các đối tượng là gần 100kg.