Thuê ô tô từ Hà Tĩnh vào Quảng Trị mua pháo lậu 16/01/2026 10:40

(PLO)- Khi Vũ đang vận chuyển pháo lậu từ Quảng Trị về Hà Tĩnh thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Ngày 16-1, VKSND Khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã phê chuẩn khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Đức Vũ (37 tuổi, xã Đông Kinh) về tội tàng trữ hàng cấm.

Qua điều tra, công an xác định Vũ thuê xe ô tô di chuyển từ Hà Tĩnh vào khu vực cầu Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị để mua pháo nổ về sử dụng.

Phạm Đức Vũ bị bắt quả tang khi đang chở pháo về Hà Tĩnh. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Sau khi mua pháo của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá 11,8 triệu đồng, Vũ cất giấu số hàng trên xe vận chuyển về Hà Tĩnh thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định toàn bộ 16 khối hình hộp thu giữ đều là pháo nổ với tổng khối lượng 26,6 kg.

Cơ quan CSĐT bắt tạm giam Phạm Đức Vũ. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Tại cơ quan điều tra, Vũ đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Vũ về tội tàng trữ hàng cấm. Vụ án đang được điều tra, làm rõ.