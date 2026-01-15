100 cảnh sát phối hợp triệt phá đường dây mua bán mỹ phẩm giả liên tỉnh 15/01/2026 06:49

(PLO)-Số mỹ phẩm giả được mua từ Trung Quốc về Việt Nam rồi đưa lên rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Sáng 15-1, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triệt phá đường dây mua bán mỹ phẩm giả trên không gian mạng.

Đại tá Lê Văn Hóa, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị, Trưởng Ban chuyên án trực tiếp khám xét.

Trước đó, vào ngày 13-1, lực lượng phá án gồm 100 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị do Phòng An ninh mạng chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị và Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình đã đồng loạt khám xét nhiều kho hàng, triệu tập, đấu tranh với Nguyễn Văn Chung (33 tuổi, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Phạm Thị Tuyết (31 tuổi) và Lê Hữu Minh (33 tuổi) cùng trú phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội để làm rõ.

Bước đầu đấu tranh, nhóm này khai nhận, thông qua mối quan hệ quen biết, Phạm Thị Tuyết nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

25 tấn hàng hóa mỹ phẩm là hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện, thu giữ.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook với giá rẻ cho nhiều người.

Riêng Nguyễn Văn Chung khi mua lại các hàng hóa mỹ phẩm này từ Tuyết đã tạo lập các tài khoản shopee khác nhau và đăng bán hàng mỹ phẩm giả này trên shopee.

Nguyễn Văn Chung và Lê Hữu Minh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết, Lê Hữu Minh và các kho hàng hóa tại Hà Nội và Ninh Bình. Qua đó thu giữ hơn 25 tấn hàng hóa mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Từ các tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành triệu tập nhiều người khác liên quan để mở rộng điều tra, xử lý.