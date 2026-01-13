Quảng Trị: Bắt giữ 11 người trong đường dây lô đề tiền tỉ 13/01/2026 17:18

(PLO) - Đường dây đánh bạc dưới hình thức lô đề ở Quảng Trị do một người phụ nữ cầm đầu vừa bị triệt phá.

Ngày 13-1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa triệt phá chuyên án, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề. Đường dây này hoạt động trên địa bàn phường Quảng Trị, các xã Triệu Phong, Hải Lăng và khu vực lân cận.

Công an xác định người cầm đầu đường dây là Hoàng Thị Thủy (28 tuổi, ngụ xã Triệu Phong) cùng nhiều thư ký giúp sức.

Hoàng Thị Thủy tại cơ quan công an.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã triển khai lực lượng, bắt giữ 19 người gồm các thư ký đề, cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Cơ quan Công an đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 người để phục vụ điều tra.

10 thư ký giúp sức trong đường dây bị bắt giữ.

Qua khai thác dữ liệu điện tử, bước đầu cơ quan chức năng ước tính tổng số tiền giao dịch trong đường dây này từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 1 tỉ đồng.