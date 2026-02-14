Công an Đồng Nai đang điều tra vụ 3 người xông vào đánh, nổ súng do mâu thuẫn nợ nần 14/02/2026 21:01

(PLO)- Mâu thuẫn trong việc đòi nợ, một nhóm người đã xông vào đánh nạn nhân, dùng bình xịt hơi cay và nổ một phát súng rồi lên xe bỏ trốn.

Ngày 14-2, Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc có dấu hiệu cố ý gây thương tích xảy ra tại xã Phú Nghĩa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ ngày 13-2, Công an xã Phú Nghĩa tiếp nhận tin báo về vụ việc xảy ra tại thôn Cây Da.

Ông Đặng Hoàng Hạnh bị tấn công khi không thoả thuận được chuyện nợ nần. Ảnh: NV

Qua xác minh, công an xác định giữa ông Đặng Hoàng Hạnh (54 tuổi, ngụ phường Bình Phước) và Nguyễn Thanh Nam (37 tuổi, ngụ xã Long Bình 7) có mâu thuẫn nợ nần. Nam rủ Nguyễn Văn Bình (41 tuổi), Nguyễn Mạnh Cường (38 tuổi) cùng đi gặp ông Hạnh để đòi khoản tiền khoảng 120 triệu đồng. Quá trình này, Bình còn rủ bạn gái cùng đi chơi.

Khi đến nhà một người quen ở thôn Cây Da để nói chuyện, hai bên phát sinh tranh cãi. Ông Hạnh đề nghị hoán đổi bằng quyền sử dụng một thửa đất nhưng chưa có giấy chứng nhận, không thống nhất được giá nên mâu thuẫn bùng phát.

Nhóm của Nam yêu cầu ông Hạnh viết giấy nợ 400 triệu đồng nhưng ông Hạnh không đồng ý. Sau đó, Bình lao vào đánh ông Hạnh, Nam và Cường cũng tham gia.

Trong lúc xô xát, một người trong nhóm đã dùng bình xịt hơi cay tấn công nạn nhân. Khi ông Hạnh bỏ chạy ra đường, một người rút súng (chưa xác định loại) bắn một phát về phía ông Hạnh rồi cả nhóm lên ô tô rời khỏi hiện trường.

Khi đến khu vực xã Bù Nho, hai người xuống xe, một người lái xe chở Cường về phường Bình Phước. Tuy nhiên, trên đường đi, lực lượng Công an xã Phú Nghĩa đã khống chế, đưa hai người này về làm việc. Riêng Nam và Bình đã rời khỏi địa phương.

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng PV01, PC02 phối hợp Công an xã Phú Nghĩa tập trung truy xét, làm rõ hành vi của những người liên quan để xử lý theo quy định.