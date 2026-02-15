Ngày đầu nghỉ Tết ở Thanh Hóa: 70 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt 15/02/2026 09:55

(PLO)- Trong ngày đầu của kỳ nghỉ Tết 2026, lực lượng CSGT tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt 181 trường hợp, trong đó có 70 tài xế vi phạm nồng độ cồn.

Sáng 15-2, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm.

Theo đó, giám đốc Công an tỉnh đã ban hành các mệnh lệnh, kế hoạch chuyên đề; yêu cầu các phòng nghiệp vụ và công an cấp xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự.

Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và khu vực trung tâm, phương tiện tăng đột biến, có thời điểm ùn ứ cục bộ nhưng không kéo dài.

Lực lượng Công an cơ sở tăng cường tuần tra khép kín địa bàn. Ảnh: HM

Các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra lưu động kết hợp lập chốt cố định, tập trung xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn và mất trật tự công cộng như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng.

Trong ngày đầu nghỉ Tết, lực lượng CSGT tỉnh lập biên bản xử phạt 181 trường hợp, tổng số tiền gần 1 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe, giấy chứng nhận kiểm định 2 trường hợp; tạm giữ 74 phương tiện. Riêng vi phạm nồng độ cồn có 70 trường hợp với tổng số tiền phạt hơn 235 triệu đồng.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: HM

Cùng với đó, lực lượng nghiệp vụ tăng cường đấu tranh với tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế, môi trường; kiểm tra các cơ sở lưu trú, kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; kịp thời ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, trong ngày đầu tiên nghỉ Tết Nguyên đán trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc nghiêm trọng, không hình thành tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy; không xảy ra đua xe trái phép và ùn tắc giao thông kéo dài. Tai nạn giao thông, cháy nổ được kiềm chế, góp phần để người dân đón Xuân Bính Ngọ 2026 an toàn, bình yên.