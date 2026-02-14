Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây vận chuyển tiền trái phép hàng ngàn tỉ đồng 14/02/2026 17:21

(PLO)- Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa vì thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Ngày 14-2, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, đã gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa vì thành tích triệt phá thành công đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn.

Theo đó, tháng 12-2025, qua nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây liên tỉnh có dấu hiệu vận chuyển tiền tệ qua biên giới, mua bán tiền Yên (Nhật Bản) trái phép trong thời gian dài, với tổng số tiền giao dịch lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Những người liên quan đã sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng không chính danh để thực hiện hành vi giao dịch ngoại tệ trái phép.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của giám đốc, thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ gồm an ninh kinh tế, an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, kỹ thuật nghiệp vụ, tham mưu đã phối hợp triệt phá đường dây, khởi tố 11 bị can, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Công an tỉnh Thanh Hóa cùng các đơn vị liên quan làm việc với những người liên quan đến đường dây vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới. Ảnh: CATH

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy những người trong đường dây cấu kết với một số nhân viên, cán bộ ngân hàng thực hiện chuyển khoản trái phép số tiền lớn ra nước ngoài. Việc này nhằm hợp thức hóa nguồn tiền có được từ các hành vi vi phạm pháp luật như trốn thuế, buôn lậu vàng, ma túy, đánh bạc… để thu lợi bất chính.

Nhóm này sử dụng hàng chục tài khoản ngân hàng không chính danh để thực hiện giao dịch ngoại tệ trái phép, gây ảnh hưởng đến an ninh tài chính, tiền tệ.

Trong thư khen, lãnh đạo Bộ Công an đánh giá đây là chiến công xuất sắc, thể hiện bản lĩnh, sự mưu trí, sắc bén nghiệp vụ của Công an tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bộ Công an gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH

Bộ Công an cũng quyết định thưởng 20 triệu đồng cho Phòng An ninh kinh tế; 15 triệu đồng cho Phòng Tham mưu và Phòng An ninh điều tra; 10 triệu đồng cho Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, củng cố chứng cứ, xử lý nghiêm những người liên quan theo quy định, đồng thời tham mưu khắc phục những sơ hở trong quản lý để phòng ngừa loại tội phạm này.