TP.HCM: Đánh nhau sau va chạm giao thông ở phường Tân Hưng, 2 người bị bắt 14/02/2026 20:37

(PLO)- Sau va chạm giao thông, hai người đàn ông không giữ bình tĩnh mà dùng hung khí lao vào đánh nhau giữa đường ở phường Tân Hưng, TP.HCM.

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đoàn Quang Lân (43 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) và Lê Thanh Bân (48 tuổi, ngụ phường Tân Hưng) để điều tra về tội gây rối trật tự công cộng.

Hai người đàn ông đánh nhau sau va chạm giao thông trên đường phố. Ảnh: Cắt từ clip

Theo điều tra ban đầu, chiều 18-1, Lân điều khiển ô tô lưu thông từ đường số 41 ra đường Nguyễn Thị Thập (phường Tân Hưng) thì xảy ra va chạm với xe máy do Bân điều khiển.

Sau va chạm, thay vì trao đổi, giải quyết theo quy định, hai bên xảy ra cự cãi rồi dùng hung khí lao vào xô xát, đánh nhau ngay giữa đường. Vụ việc khiến khu vực náo loạn, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, gây bức xúc trong người dân. Sự việc chỉ dừng lại khi được người dân can ngăn.

Công an lấy lời khai hai người đàn ông. Ảnh: CA

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Tân Hưng nhanh chóng mời các bên liên quan về làm việc, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tiếp tục điều tra làm rõ.

Công an di lý hai người đàn ông thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CA

Công an TP.HCM nhận định thời gian gần đây xuất hiện tình trạng mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng những người liên quan không kiềm chế, sử dụng bạo lực để giải quyết. Những hành vi mang tính côn đồ, coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an khuyến cáo người dân khi xảy ra va chạm giao thông cần bình tĩnh, hợp tác giải quyết theo đúng quy định, tuyệt đối không nóng nảy, manh động, sử dụng hung khí hoặc bạo lực, tránh để sự việc nhỏ dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng.