Hai nữ kế toán công ty chứng khoán tại TP.HCM bị bắt vì tham ô 27 tỉ 14/02/2026 13:27

(PLO)- Lợi dụng chức vụ, kế toán trưởng cấu kết với nhân viên hạch toán khống, chiếm đoạt hơn 27 tỉ đồng của công ty chứng khoán để tiêu xài và đầu tư tài chính.

Ngày 14-2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (41 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) và Nguyễn Lương Mai Thy (34 tuổi, ngụ phường An Hội Tây, TP.HCM) về tội tham ô tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Trần Thị Thúy Lan (áo xanh đen) và Nguyễn Lương Mai Thy Thy (áo trắng) nghi can liên quan vụ tham ô hơn 27 tỉ đồng. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, Lan là kế toán trưởng, còn Thy là kế toán viên của một công ty chứng khoán có trụ sở tại TP.HCM.

Cơ quan điều tra xác định trong tháng 1-2026, do cần tiền tiêu xài và đầu tư tài chính trên mạng, Lan lợi dụng chức vụ được giao, chỉ đạo Thy dùng tài khoản quản lý tài chính nội bộ để hạch toán khống số dư tiền vào tài khoản chứng khoán cá nhân của Lan.

Hình ảnh Công an cho Thy thực nghiệm hạch toán khống tiền vào tài khoản chứng khoán của Lan. Thy (áo vàng nâu, bên phải) và 2 người nữ là đại diện công ty. Ảnh: CA

Từ việc hạch toán khống này, hai bị can đã chuyển dịch hơn 27 tỉ đồng từ tài khoản của công ty sang tài khoản cá nhân của Lan để chiếm đoạt, sử dụng cho mục đích riêng.

Vụ việc được phát hiện trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can.

Ngày 10-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lan và Thy về tội tham ô tài sản theo khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Các quyết định và lệnh tố tụng đã được Viện KSND TP.HCM phê chuẩn.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các tình tiết liên quan.