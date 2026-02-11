2 người mặc áo bảo vệ chặn ô tô, cầm hung khí đe dọa tài xế ở TP.HCM 11/02/2026 14:25

(PLO)- Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM đang xác minh, mời làm việc với nam thanh niên mặc trang phục bảo vệ cầm hung khí đe doạ, thách thức tài xế ô tô trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Ngày 11-2, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ chặn đầu ô tô, trong đó một người cầm hung khí, lớn tiếng đe dọa tài xế tại Khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Hai người mặc áo bảo vệ chặn ô tô, cầm hung khí đe dọa tài xế ở TP.HCM.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra trên đường Đinh Thị Thi, thuộc Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình, TP.HCM).

Hình ảnh từ clip cho thấy hai người đàn ông mặc đồng phục bảo vệ đi xe máy áp sát một ô tô đang lưu thông. Sau đó, một người xuống xe, đứng chắn trước đầu ô tô, dùng điện thoại chụp ảnh tài xế ô tô; người còn lại cầm theo hung khí, liên tục lớn tiếng chửi bới, có lời lẽ thách thức tài xế.

Nam thanh niên mặc đồ bảo vệ cầm hung khí đe doạ, thách thức tài xế xe ô tô trên đường Đinh Thị Thi, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Ảnh cắt từ clip

Trước tình huống trên, tài xế ô tô không xuống xe mà cố thủ bên trong, đồng thời dùng điện thoại ghi lại diễn biến sự việc. Ít phút sau, hai người đàn ông lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận phản ánh, Công an phường Hiệp Bình cho biết đang xác minh, mời những người liên quan lên làm việc, đồng thời xử lý nghiêm nếu có vi phạm.