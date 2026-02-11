CSGT Rạch Chiếc xuyên đêm xử lý xe khách vi phạm dịp cận tết 11/02/2026 04:59

VIDEO: Đội CSGT Rạch Chiếc xử lý hàng loạt xe khách trên đường Đỗ Mười

Ngày 10-2, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên đường Đỗ Mười.

Đây là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra xe khách dừng, đón khách trái phép trên đường Đỗ Mười, đoạn qua Khu Chế xuất Linh Trung nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cửa ngõ TP.HCM. Ảnh: PHẠM HẢI

Nhiều xe khách bị lập biên bản

Khoảng 15 giờ cùng ngày, các tổ công tác đồng loạt ra quân kiểm tra nhiều xe khách dừng, đỗ trên đường Đỗ Mười để đón, trả khách trái quy định. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.

CSGT lên xe khách kiểm tra thông tin hành khách, giấy tờ liên quan hoạt động vận tải, xử lý các trường hợp dừng, đón khách không đúng quy định trên đường Đỗ Mười. Ảnh: PHẠM HẢI

Cụ thể, lúc 15 giờ 5 phút, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe AB (biển số 38H-030…) do tài xế TQV (47 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, dừng xe đón khách không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.

Đến 15 giờ 30 phút, CSGT tiếp tục phát hiện một xe khách do tài xế NHL điều khiển vừa lưu thông vừa mở cửa xe để đón khách. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tài xế vi phạm lỗi không đóng cửa xe khi phương tiện đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Xe khách tấp vào lề đường Đỗ Mười đón khách không đúng quy định, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nhất là trong khung giờ cao điểm buổi chiều. Ảnh: PHẠM HẢI

Trong buổi chiều, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập nhiều biên bản đối với các trường hợp xe khách vi phạm trên tuyến đường này.

Vi phạm thẻ nhận dạng, nhiều tài xế xe khách bị xử phạt

Tối cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Linh Xuân tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười.

Trung tá Nguyễn Hoàng Tâm, Đội trưởng Đội CSGT Rạch Chiếc, có mặt tại hiện trường giám sát và giải thích cho người vi phạm về các lỗi. Ảnh: PHẠM HẢI

Lúc 19 giờ 40 phút, tổ công tác phát hiện tài xế NVD (52 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe khách của nhà xe TT. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện.

Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe QH do tài xế LS (41 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển đang dừng xe đón khách tại khu vực trước Khu chế xuất Linh Trung. Tuy nhiên, tài xế không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Linh Xuân kiểm tra xe khách trên đường Đỗ Mười, phát hiện nhiều tài xế vi phạm quy định thẻ nhận dạng. Ảnh: PHẠM HẢI

Làm việc với CSGT, tài xế LS cho biết mới hành nghề nên chưa nắm rõ quy định. Tổ công tác đã giải thích cụ thể hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.

Ngoài ra, trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt ba trường hợp xe khách dừng đón khách đối diện cổng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, gây cản trở giao thông.

Nhiều xe khách dừng, đỗ, đón khách sai quy định đối diện Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM bị lực lượng chức năng xử phạt. Ảnh: PHẠM HẢI

Tăng cường phạt nguội bằng camera an ninh

Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, đơn vị đang triển khai lắp đặt và khai thác hệ thống camera AI để phục vụ công tác xử phạt nguội trên địa bàn phụ trách. Trong mỗi ca trực, cán bộ CSGT được phân công theo dõi trực tiếp hình ảnh từ camera, kịp thời ghi nhận các phương tiện dừng, đỗ sai quy định.

Đội CSGT Rạch Chiếc theo dõi dữ liệu camera trong ca trực, kịp thời phát hiện xe khách dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định để xử phạt nguội. Ảnh cắt từ clip

Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm áp lực tuần tra trực tiếp, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát từ xa hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.

Qua rà soát dữ liệu camera, chỉ trong ngày 9-2, lực lượng CSGT đã ghi nhận 6 trường hợp xe khách vi phạm, gồm các phương tiện mang biển số: 79F-000.24, 65B-009.13, 64H-048.61, 51B-169.78, 49H-048.08 và 49H-035.15.

Tại khu vực đón, trả khách có gắn bảng “Tuyến cố định” trước khu vực Khu chế xuất Linh Trung 1, hệ thống camera giám sát cũng được lắp đặt, ghi nhận các trường hợp xe dừng, đón trả khách sai quy định để làm căn cứ xử phạt nguội. Ảnh: PHẠM HẢI

Theo ghi nhận, đoạn đường Đỗ Mười qua Khu chế xuất Linh Trung 1 được lắp đặt bảng “Tuyến cố định”, tuy nhiên phía trước khu vực này lại có biển cấm dừng, đỗ xe. Sự bất cập này khiến một số nhà xe lợi dụng tấp vào lề đường đón khách trái phép, gây ùn ứ giao thông.

Xe khách giường nằm dàn hàng ngang trên đường Đỗ Mười để đón khách trái phép, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: PHẠM HẢI

Đáng lo ngại, nhiều hành khách mang theo hành lý băng qua đường để lên xe trong điều kiện phương tiện qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên suốt trên tuyến đường Đỗ Mười và các địa bàn đảm trách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong cao điểm Tết.

Tổ công tác Đội CSGT Rạch Chiếc lập biên bản tài xế xe khách vi phạm lỗi dừng, đón khách trái phép. Ảnh: PHẠM HẢI



Tài xế xe khách vi phạm quy định dừng, đón khách sai quy định trên đường Đỗ Mười ký biên bản xử phạt hành chính. Ảnh: PHẠM HẢI

Đội CSGT Rạch Chiếc kiểm tra tài xế xe khách trên đường Đỗ Mười, phát hiện trường hợp không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Ảnh: PHẠM HẢI