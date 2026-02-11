CSGT Rạch Chiếc xuyên đêm xử lý xe khách vi phạm dịp cận tết

Ngày 10-2, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách trên đường Đỗ Mười.
Đây là thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán.
Nhiều xe khách bị lập biên bản
Khoảng 15 giờ cùng ngày, các tổ công tác đồng loạt ra quân kiểm tra nhiều xe khách dừng, đỗ trên đường Đỗ Mười để đón, trả khách trái quy định. Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.
Cụ thể, lúc 15 giờ 5 phút, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe AB (biển số 38H-030…) do tài xế TQV (47 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển, dừng xe đón khách không đúng nơi quy định. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế này.
Đến 15 giờ 30 phút, CSGT tiếp tục phát hiện một xe khách do tài xế NHL điều khiển vừa lưu thông vừa mở cửa xe để đón khách. Qua kiểm tra, tổ công tác xác định tài xế vi phạm lỗi không đóng cửa xe khi phương tiện đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Trong buổi chiều, Đội CSGT Rạch Chiếc đã lập nhiều biên bản đối với các trường hợp xe khách vi phạm trên tuyến đường này.
Vi phạm thẻ nhận dạng, nhiều tài xế xe khách bị xử phạt
Tối cùng ngày, Đội CSGT Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Linh Xuân tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trên tuyến đường Đỗ Mười.
Lúc 19 giờ 40 phút, tổ công tác phát hiện tài xế NVD (52 tuổi, quê Hà Tĩnh) điều khiển xe khách của nhà xe TT. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tài xế sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của người khác để đăng nhập thông tin khi điều khiển phương tiện.
Cùng thời điểm, tổ công tác phát hiện xe khách của nhà xe QH do tài xế LS (41 tuổi, quê Quảng Trị) điều khiển đang dừng xe đón khách tại khu vực trước Khu chế xuất Linh Trung. Tuy nhiên, tài xế không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe để đăng nhập thông tin theo quy định.
Làm việc với CSGT, tài xế LS cho biết mới hành nghề nên chưa nắm rõ quy định. Tổ công tác đã giải thích cụ thể hành vi vi phạm, đồng thời lập biên bản xử lý theo quy định.
Ngoài ra, trong tối cùng ngày, lực lượng chức năng còn lập biên bản xử phạt ba trường hợp xe khách dừng đón khách đối diện cổng Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, gây cản trở giao thông.
Tăng cường phạt nguội bằng camera an ninh
Theo Đội CSGT Rạch Chiếc, đơn vị đang triển khai lắp đặt và khai thác hệ thống camera AI để phục vụ công tác xử phạt nguội trên địa bàn phụ trách. Trong mỗi ca trực, cán bộ CSGT được phân công theo dõi trực tiếp hình ảnh từ camera, kịp thời ghi nhận các phương tiện dừng, đỗ sai quy định.
Việc ứng dụng công nghệ giúp giảm áp lực tuần tra trực tiếp, đồng thời nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm soát từ xa hoạt động kinh doanh vận tải hành khách.
Qua rà soát dữ liệu camera, chỉ trong ngày 9-2, lực lượng CSGT đã ghi nhận 6 trường hợp xe khách vi phạm, gồm các phương tiện mang biển số: 79F-000.24, 65B-009.13, 64H-048.61, 51B-169.78, 49H-048.08 và 49H-035.15.
Theo ghi nhận, đoạn đường Đỗ Mười qua Khu chế xuất Linh Trung 1 được lắp đặt bảng “Tuyến cố định”, tuy nhiên phía trước khu vực này lại có biển cấm dừng, đỗ xe. Sự bất cập này khiến một số nhà xe lợi dụng tấp vào lề đường đón khách trái phép, gây ùn ứ giao thông.
Đáng lo ngại, nhiều hành khách mang theo hành lý băng qua đường để lên xe trong điều kiện phương tiện qua lại đông đúc, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Đội CSGT Rạch Chiếc cho biết sẽ tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát xuyên suốt trên tuyến đường Đỗ Mười và các địa bàn đảm trách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong cao điểm Tết.