CSGT Đồng Tháp lập trạm dừng chân phát nước, bánh cho người dân về quê 14/02/2026 11:02

(PLO)- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, “Trạm dừng chân nghĩa tình” của CSGT tỉnh Đồng Tháp đã hỗ trợ, động viên người dân an tâm, an toàn trên đường về quê.

Chiều tối 13-2 và sáng 14-2, Đoàn Thanh niên phối hợp Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp cùng Đoàn Thanh niên xã Tháp Mười tổ chức chương trình “Trạm dừng chân nghĩa tình”. Hoạt động nhằm tiếp sức cho người dân trên đường về quê đón Tết Bính Ngọ 2026 tại tuyến đường Hùng Vương (ấp Mỹ An 2, xã Tháp Mười).

Ấm lòng người đi đường với trạm dừng chân nghĩa tình ở Tháp Mười. Ảnh: MINH HÒA

Lực lượng Công an trao tặng nước suối cho người dân về quê đón Tết. Ảnh: MINH HÒA

Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại lớn trong những ngày cận Tết, đặc biệt là người dân từ các tỉnh, thành trở về miền Tây đón Xuân.

Tại điểm dừng chân, các lực lượng đã ân cần thăm hỏi, hỗ trợ và phát miễn phí nước suối, khăn lạnh cho người dân. Đối với các phương tiện chở theo trẻ em, ban tổ chức còn trao thêm bánh và sữa, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia thiết thực với các gia đình trên hành trình dài.

Người dân đón nhận bánh, sữa nước suối từ nữ CSGT. Ảnh: MINH HÒA

Song song với hoạt động hỗ trợ, lực lượng CSGT còn kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ.

Người dân được lưu ý đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không sử dụng rượu bia khi lái xe, giữ khoảng cách an toàn và đi đúng tốc độ. Những nội dung tuyên truyền gần gũi đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế nguy cơ tai nạn trong dịp Tết.

Trạm dừng chân nghĩa tình tiếp sức người dân về quê đón Tết. Ảnh: MINH HÒA

Chương trình đã phát 10.000 chai nước suối, 5.000 khăn lạnh và 1.000 suất bánh, sữa. Kinh phí thực hiện do Đảng ủy Phòng CSGT, đoàn viên, hội viên cùng các mạnh thường quân đóng góp. Nhiều nhà hảo tâm còn tiếp tục tài trợ thêm nước uống, bánh và các nhu yếu phẩm khác để phục vụ người dân.

“Trạm dừng chân nghĩa tình” là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm vì cộng đồng của lực lượng Công an. Qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp, nhân văn trong những ngày giáp Tết, giúp người dân an tâm trên hành trình về quê đón Xuân.