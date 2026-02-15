Công an bắt giữ 4 tài xế gây rối tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất 15/02/2026 20:39

(PLO)- Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng liên quan hai vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Ngày 15-2, Công an TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an phường Tân Sơn Hòa củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan trong hai vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, gây cản trở giao thông và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Tấn Cường (48 tuổi, tài xế xe buýt) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, tài xế xe công nghệ) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Theo điều tra ban đầu, khoảng 12 giờ 50 ngày 9-2, trên đường Bạch Đằng (hướng vào ga quốc tế sân bay, phường Tân Sơn Hòa), Lê Tấn Cường (48 tuổi, tài xế xe buýt) xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Văn Hùng (52 tuổi, tài xế xe công nghệ) khi đang điều khiển phương tiện.

Hai bên sau đó dừng xe giữa tuyến đường có mật độ phương tiện cao rồi lao vào xô xát, dùng vật cứng tấn công nhau, gây mất trật tự và cản trở giao thông. Vụ việc được người dân ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt.

Tương tự, khoảng 17 giờ 40 ngày 11-2, tại đường Trường Sơn, trước lối ra ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, Vũ Văn Thái (58 tuổi, tài xế xe công nghệ) va chạm giao thông nhẹ với ô tô do Phan Tiến Mai (59 tuổi) điều khiển.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tống đạt quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Văn Thái (58 tuổi, tài xế xe công nghệ) và Phan Tiến Mai (59 tuổi) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CA

Thay vì phối hợp giải quyết theo quy định, hai bên đã chặn đầu xe, đập phá, xô xát, thậm chí trèo lên nắp capo khi phương tiện đang di chuyển, khiến khu vực náo loạn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo công an, các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ khi tham gia giao thông nhưng cách hành xử mang tính bột phát, côn đồ, diễn ra trên các tuyến đường trọng điểm khu vực sân bay, nơi có lưu lượng phương tiện lớn, đã gây ùn tắc, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và hình ảnh đô thị.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần giữ bình tĩnh, không giải quyết mâu thuẫn bằng hành vi bạo lực. Mọi va chạm cần xử lý theo đúng quy định pháp luật hoặc liên hệ lực lượng chức năng gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi manh động, coi thường pháp luật có thể bị xử lý hình sự.

Thời gian tới, công an sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường trọng điểm, đặc biệt khu vực sân bay, bến xe, cửa ngõ TP.HCM; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi gây rối, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho người dân.