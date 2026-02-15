10 lợi ích tuyệt vời khi bổ sung vitamin D2 và D3 vào chế độ ăn uống 15/02/2026 15:38

(PLO)- Bổ sung vitamin D2 và D3 đúng cách không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn tăng đề kháng, ổn định tinh thần và bảo vệ cơ thể toàn diện từ trong ra ngoài.

Podcast: 10 lợi ích tuyệt vời khi bổ sung vitamin D2 và D3 vào chế độ ăn uống

Theo Hindustan Times, vitamin D là dưỡng chất thiết yếu đối với cơ thể, tồn tại chủ yếu ở hai dạng: D2 (có trong thực phẩm nguồn gốc thực vật) và D3 (được tổng hợp khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc có trong thực phẩm nguồn gốc động vật). Việc duy trì đủ vitamin D không chỉ giúp xương chắc khỏe mà còn mang lại nhiều lợi ích toàn diện cho sức khỏe.

1. Tăng cường sức khỏe xương

Vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi hiệu quả, duy trì mật độ xương, phòng ngừa loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương theo tuổi tác.

2. Hỗ trợ hệ miễn dịch

Bổ sung đầy đủ vitamin D giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giảm nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt trong mùa lạnh hoặc ở những người có mức vitamin D thấp.

3. Cải thiện sức mạnh cơ bắp

Vitamin D góp phần duy trì khối lượng và chức năng cơ, cải thiện thăng bằng và hạn chế nguy cơ té ngã, nhất là ở người cao tuổi.

Không chỉ giúp xương chắc khỏe, vitamin D còn mang lại rất nhiều lợi ích toàn diện cho cơ thể.

4. Bảo vệ sức khỏe răng miệng

Nhờ tăng hấp thụ canxi, vitamin D hỗ trợ củng cố men răng, giảm nguy cơ sâu răng và các bệnh lý về nướu.

5. Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Một số nghiên cứu cho thấy vitamin D có thể cải thiện độ nhạy insulin, từ đó góp phần giảm nguy cơ mắc tiểu đường loại 1 và loại 2.

6. Giảm triệu chứng hội chứng ruột kích thích (IBS)

Với đặc tính chống viêm, vitamin D có thể giúp làm dịu các triệu chứng của hội chứng ruột kích thích, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

7. Hỗ trợ sức khỏe tinh thần

Thiếu vitamin D có liên quan đến nguy cơ trầm cảm và rối loạn tâm trạng. Việc kiểm tra và bổ sung hợp lý có thể góp phần cải thiện tinh thần.

8. Giảm nguy cơ bệnh đa xơ cứng

Một số bằng chứng cho thấy vitamin D có thể làm giảm nguy cơ mắc đa xơ cứng và hỗ trợ kiểm soát tiến triển bệnh.

9. Giảm biến chứng trong thai kỳ

Đối với phụ nữ mang thai, duy trì đủ vitamin D có thể giúp giảm nguy cơ tiểu đường thai kỳ, tiền sản giật và sinh non.

10. Phòng ngừa còi xương ở trẻ em

Vitamin D đóng vai trò then chốt trong quá trình phát triển xương của trẻ, giúp ngăn ngừa còi xương và đảm bảo tăng trưởng khỏe mạnh.

Việc bổ sung vitamin D nên được thực hiện hợp lý, kết hợp giữa chế độ ăn, tiếp xúc ánh nắng và tư vấn y tế khi cần thiết để đạt hiệu quả tối ưu và an toàn.