Phối hợp truy bắt nhanh 2 người liên quan vụ hỗn chiến gần cầu Xáng, TP.HCM 12/01/2026 15:18

(PLO)- Từ thông tin nghiệp vụ liên tỉnh, Công an xã Bến Lức (Tây Ninh) đã nhanh chóng vào cuộc, kịp thời khống chế và bắt giữ 2 người liên quan vụ hỗn chiến xảy ra tại cầu Xáng (TP.HCM).

Ngày 12-1, Công an xã Bến Lức (tỉnh Tây Ninh) đã bắt được 2 người liên quan trong vụ hỗn chiến, rượt đuổi, đánh nhau gây náo loạn ở khu vực gần cầu Xáng, đường Dương Bá Trạc (quận 8 cũ).

Theo đó, vào khoảng 12 giờ cùng ngày, Công an xã Bến Lức nhận được thông tin phối hợp nghiệp vụ từ Công an tỉnh Tây Ninh về 2 người gồm NVM và ĐVT (ngụ TP.HCM) có liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại khu vực cầu Xáng (quận 8 cũ), đang di chuyển theo hướng quốc lộ 1 qua địa bàn xã Bến Lức.

Hai thanh niên trong vụ hỗn chiến Cầu Xáng bị bắt giữ trên quốc lộ 1. Ảnh: CA

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bến Lức đã chủ động bố trí lực lượng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh, trật tự cơ sở để tổ chức truy tìm, khoanh vùng và kiểm soát các tuyến đường trọng điểm.

Công an xã Bến Lức đã nhanh chóng tiếp cận, khống chế, bắt giữ thành công M và T. Quá trình bắt giữ được thực hiện an toàn, đảm bảo tuyệt đối cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như người dân xung quanh, không để xảy ra tình huống phức tạp.

Ngay sau khi bắt giữ, Công an xã Bến Lức đã tiến hành báo cáo Công an tỉnh Tây Ninh, đồng thời hoàn tất các thủ tục cần thiết để bàn giao hai người này cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP HCM tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.