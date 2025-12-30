Đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng tội nhận hối lộ 30/12/2025 17:28

(PLO)- Cơ quan CSĐT Bộ Công an kết luận bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (khoảng 4,54 tỉ đồng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị, địa phương có liên quan.

Cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng. Ảnh: CA

Theo đó, CQĐT đề nghị truy tố 23 bị can về nhiều tội danh, trong đó đề nghị truy tố cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ Hoàng Văn Thắng về tội nhận hối lộ.

Cùng bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ còn có các bị can: Trần Tố Nghị (nguyên Quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Cục QLXDCT), Bộ NN&PTNN cũ); Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục QLXDCT, kiêm Giám đốc Ban 4); Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2); Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Bị can Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân) bị đề nghị truy tố về 3 tội danh, gồm: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ.

Có 14 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo kết luận điều tra, do có quan hệ từ trước, bị can Nguyễn Văn Dân đã câu kết, thỏa thuận chi tiền cho lãnh đạo Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng (nguyên Thứ trưởng) và các bị can khác ở Cục QLXDCT để các bị can này tác động, chỉ đạo Giám đốc các Ban, đồng thời ông Dân thỏa thuận chi tiền để Giám đốc các Ban chỉ đạo cấp dưới cung cấp hồ sơ, dữ liệu giá thầu trước thời điểm phát hành hồ sơ mời thầu.

Việc này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và Liên danh trúng 5 gói thầu tại 4 Dự án.

CQĐT xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Dân đã phạm vào tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, gây thiệt hại tài sản nhà nước tổng cộng hơn 251 tỉ đồng tại 5 gói thầu thuộc 4 Dự án.

Ngoài ra, ông Dân còn có hành vi phạm tội đưa hối lộ với số tiền được xác định là hơn 40 tỉ đồng.

Theo kết luận điều tra, bị can Hoàng Văn Thắng, nguyên Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cũ đã nhận hối lộ số tiền 200.000 USD (tương đương 4,54 tỉ đồng).

Trong đó, nhận hối lộ của ông Nguyễn Văn Dân liên quan đến gói thầu số 36 hồ Bản Mồng số tiền 500 triệu đồng và nhận 50.000 USD nhận của Trần Văn Lăng vào dịp lễ, tết, không xác định là của hối lộ (nhưng có nguồn gốc là của Nguyễn Văn Dân nên cần phải thu hồi để khắc phục hậu quả cho Nhà nước).

Bị can Trần Tố Nghị bị xác định đã nhận hối lộ số tiền 13 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng và gói thầu số 13, số 17 Dự án hồ Krông Pách Thượng.

Bị can Nguyễn Hải Thanh nhận 6,25 tỉ đồng của Nguyễn Văn Dân liên quan gói thầu số 36 Dự án hồ Bản Mồng. Bị can Trần Văn Lăng nhận 13,4 tỉ đồng; bị can Lê Văn Hiến nhận hối lộ 3 tỉ đồng.

Theo CQĐT, quá trình điều tra, các bị can đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tích cực hợp tác làm rõ bản chất vụ án; đã tự nguyện nộp lại số tiền hưởng lợi bất hợp pháp và khắc phục hậu quả vụ án.