Điều kiện chuyển giao người đang chấp hành án tù tại Việt Nam ra nước ngoài từ 1-7 11/01/2026 16:31

(PLO)- Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 bổ sung nhiều tiêu chí mới nhằm bảo đảm quyền con người và trách nhiệm pháp lý.

Quốc hội đã thông qua Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025, quy định cụ thể về điều kiện chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù giữa Việt Nam với nước ngoài. Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.

Theo khoản 1 Điều 32 Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025, người nước ngoài đang chấp hành án phạt tù tại Việt Nam có thể được chuyển giao cho nước ngoài để tiếp tục chấp hành án phạt tù khi có đủ các điều kiện sau đây:

- Là công dân của nước nhận hoặc là người được phép cư trú không thời hạn ở nước nhận hoặc được nước nhận đồng ý tiếp nhận;

- Hành vi phạm tội mà người đó bị kết án tại Việt Nam cũng cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật nước nhận vào thời điểm lập yêu cầu chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù;

- Vào thời điểm nhận được yêu cầu chuyển giao, thời hạn chưa chấp hành án phạt tù phải còn ít nhất là 01 năm; trong trường hợp đặc biệt, thời hạn này có thể ít hơn 01 năm;

- Có đủ các điều kiện như bản án, quyết định đối với người đó đã có hiệu lực pháp luật, không còn thủ tục tố tụng nào đang chờ xử lý. Có sự đồng ý của người đang chấp hành án phạt tù; trường hợp người đang chấp hành án phạt tù là người chưa thành niên, người không có khả năng bày tỏ sự đồng ý với việc chuyển giao vì lý do tuổi tác, tình trạng sức khỏe và trạng thái tinh thần thì phải có sự đồng ý của người đại diện hợp pháp.

- Đã thực hiện xong trách nhiệm dân sự trong bản án, hình phạt bổ sung là phạt tiền, tịch thu tài sản và các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật hoặc được nước nhận, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác hỗ trợ thực hiện các trách nhiệm pháp lý này hoặc được nước nhận cam kết bảo đảm người đang chấp hành án phạt tù sẽ thực hiện các trách nhiệm pháp lý này sau khi được chuyển giao về nước nhận;

- Có sự đồng ý của Việt Nam trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước nhận lập yêu cầu chuyển giao hoặc sự đồng ý của nước nhận trong trường hợp Bộ Công an lập yêu cầu chuyển giao.

So với Luật Tương trợ tư pháp năm 2007, Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù năm 2025 đã cụ thể hóa và siết chặt hơn các điều kiện chuyển giao, bổ sung nhiều tiêu chí mới như: yêu cầu về tội danh tương ứng giữa hai nước, thời hạn còn lại của hình phạt, sự đồng ý của người đang chấp hành án, cũng như cơ chế bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự linh hoạt hơn. Đồng thời, luật mới cũng loại bỏ tiêu chí “có người thân thích” và thay thế bằng yêu cầu được nước nhận chính thức đồng ý tiếp nhận, qua đó nâng cao tính pháp lý, minh bạch và bảo đảm quyền con người.