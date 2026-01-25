Đi du học nhưng vẫn làm việc online, có phải đóng BHXH bắt buộc không? 25/01/2026 18:41

(PLO)- Nếu đi du học mà vẫn làm việc và được công ty trả lương, thì bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và công ty phải có trách nhiệm đóng BHXH cho bạn.

Năm 2025, tôi đi du học tự túc nhưng vẫn được công ty ký hợp đồng lao động và cho làm việc online. Tôi muốn hỏi, trường hợp này công ty có phải tiếp tục đóng BHXH bắt buộc cho tôi hay không?

Bạn đọc Maihoa...@gmail.com

Luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ khoản 1 Điều 3 Nghị định 158/2025, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc quy định: “Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, i, k, l khoản 1 và khoản 2 Điều 2 Luật BHXH được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc”.

Đối tượng tại các điểm a, b, c, i, k, l của khoản 1, Điều 2 Luật BHXH quy định người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

Luật sư Trương Ngọc Liêu, Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên, kể cả trường hợp người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên;

b) Cán bộ, công chức, viên chức;

c) Công nhân và viên chức quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

i) Người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, thành viên Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên và các chức danh quản lý khác được bầu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã có hưởng tiền lương;

k) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

l) Đối tượng quy định tại điểm a khoản này làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất.

Do đó, nếu bạn đọc Maihoa...@gmail.com đi du học mà vẫn làm việc và được công ty trả lương, thì bạn thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc và công ty phải có trách nhiệm đóng BHXH cho bạn.