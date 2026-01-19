Doanh nghiệp lấy căn cứ nào để đóng BHXH cho người lao động không có lương cố định? 19/01/2026 17:10

(PLO)- Người lao động làm việc không trọn thời gian, không có lương cố định đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn trong việc xác định nghĩa vụ đóng BHXH.

Trường hợp người lao động (NLĐ) ký hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên, nhưng trong tháng chỉ làm việc khoảng 5 ngày đến 10 ngày, NLĐ chưa đóng BHXH nơi khác, vậy công ty đóng BHXH cho NLĐ dựa vào tiền hiệu quả công việc hay mức cố định nào? Vì NLĐ không có mức lương cố định?

BHXH TP.HCM trả lời: Theo điểm l khoản 1 Điều 2 Luật BHXH 2025 và khoản 2 Điều 7 Nghị định 158/2025, người lao động là công dân Việt Nam có hợp đồng lao động từ 01 tháng trở lên, làm việc không trọn thời gian, có tiền lương trong tháng bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo giờ thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

- Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo ngày thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo ngày nhân với số ngày làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

- Trường hợp trong HĐLĐ thỏa thuận lương theo tuần thì tiền lương tính trong tháng bằng tiền lương theo tuần nhân với số tuần làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ.

Theo đó, thực hiện theo quy định trên, trường hợp người lao động giao kết HĐLĐ từ đủ 1 tháng, thỏa thuận làm việc không trọn thời gian, trả lương theo giờ nếu tiền lương theo giờ nhân với số giờ làm việc trong tháng theo thỏa thuận trong HĐLĐ:

- Bằng hoặc cao hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

- Thấp hơn tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc thấp nhất bằng mức tham chiếu, (mức tham chiếu hiện nay là 2.340.000 đồng).