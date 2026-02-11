Kiều bào xúc động khi nhận lại ba lô chứa 700.000 yên Nhật để quên ở sân bay Tân Sơn Nhất 11/02/2026 16:25

(PLO)- Khi nhận lại ba lô có chứa 700.000 yên Nhật và nhiều giấy tờ quan trọng để quên ở nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, ông Phan Xuân Hiếu (Kiều bào ở Nhật Bản) đã rất xúc động...

Chiều 10-2 (23 Tết), ông Phan Xuân Hiếu (kiều bào ở Nhật Bản) chia sẻ với PV báo Pháp Luật TP.HCM rất xúc động khi ông vừa nhận lại chiếc ba lô để quên ở nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất.

Ông Hiếu kể trưa ngày 10-2, trong quá trình di chuyển từ Hà Nội đến TP.HCM, do sơ suất nên ông đã để quên một ba lô tại khu vực Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất. Bên trong ba lô có nhiều giấy tờ quan trọng như hộ chiếu, các hợp đồng công việc, cùng 700.000 yên Nhật (khoảng 117 triệu đồng).

Sau khi rời sân bay về trung tâm thành phố để làm việc, ông mới phát hiện sự việc và lập tức quay trở lại sân bay để trình báo.

Tại đây, ông đã nhận được sự hỗ trợ tận tình, nhanh chóng và đầy trách nhiệm từ tổ công tác an ninh Nhà ga T3, đặc biệt là từ Thiếu úy Lê Quang Anh, An ninh cửa khẩu nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, người đã trực tiếp hướng dẫn, xác minh và hỗ trợ kiểm tra, trao trả nguyên vẹn toàn bộ tài sản thất lạc cho ông.

Ông Phan Xuân Hiếu (kiều bào Nhật Bản) bày tỏ sự xúc động khi nhận lại tài sản để quên ở nhà ga T3. Ảnh: NVCC

Ông Hiếu chia sẻ thêm, ông từ Nhật về tham dự chương trình “Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ 2026” vào đầu tháng 2-2026 theo lời mời của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM. Ông được lãnh đạo UBND TP.HCM và mọi người đón tiếp nồng hậu, chu đáo. Là một người con xa quê, ông rất cảm động trước tình cảm của mọi người nơi quê nhà dành cho mình.

Nay khi gặp sự cố để quên tài sản, ông nhận được sự giúp đỡ tận tình của của các chiến sĩ Công an, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất, khiến ông thực sự xúc động và biết ơn.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp ông yên tâm trong chuyến công tác mà còn để lại ấn tượng sâu sắc về hình ảnh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam trong lòng một kiều bào xa quê trở về đón Tết.

Thông qua báo Pháp Luật TP.HCM, ông Hiếu bày tỏ lòng cảm ơn chân thành và sự tin tưởng đến lực lượng An ninh Sân bay Tân Sơn Nhất đã luôn tận tâm bảo vệ tài sản và sự an toàn cho người dân, đặc biệt là kiều bào từ nước ngoài trở về quê hương trong những ngày Tết cổ truyền.