Người Việt tại Nhật gói bánh chưng, xem phim 'Mưa đỏ' đón Tết xa quê 06/01/2026 12:16

(PLO)- 20 hội đoàn người Việt trên đất nước Nhật Bản cùng tham gia chương trình "Xuân Quê hương 2026 - Tết Đại đoàn kết"; phim "Mưa đỏ" được chiếu miễn phí nhằm lan tỏa lịch sử Việt Nam.

Ngày 4-1 vừa qua, chương trình "Xuân Quê hương - Tết Đại đoàn kết 2026" đã diễn ra tại TP Osaka (Nhật Bản) với hơn 1.000 người tham dự. Sự kiện do Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai chủ trì tổ chức.

Ngoài cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản, chương trình còn thu hút đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến văn hóa Việt Nam.

Phát biểu chúc Tết, ông Ngô Trịnh Hà, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt, đặc biệt là khu vực Kansai, trong việc đoàn kết xây dựng cộng đồng vững mạnh và luôn hướng về quê hương.

Tổng Lãnh sự nhấn mạnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, thực chất. Ông mong muốn kiều bào tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị, góp phần vun đắp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Chương trình diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, nổi bật là triển lãm tranh, ảnh giới thiệu văn hóa và du lịch Việt Nam. Người tham dự được trực tiếp trải nghiệm phong tục Tết cổ truyền qua các trò chơi dân gian, cuộc thi gói bánh chưng. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu ẩm thực với mâm cơm Tết, biểu diễn Việt phục và văn nghệ cộng đồng.

Đặc biệt, phim "Mưa đỏ" được chiếu miễn phí nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Bà Lê Thương, Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam vùng Kansai, Trưởng ban tổ chức, cho biết đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần gìn giữ bản sắc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng người Việt xa quê. Đồng thời, sự kiện giúp thúc đẩy giao lưu văn hóa, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Sự kiện "Xuân Quê hương 2026" tại Osaka đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong hoạt động cộng đồng tại địa bàn. Lần đầu tiên, 20 hội đoàn người Việt từ khắp các vùng trên đất nước Nhật Bản cùng tham gia, thể hiện tinh thần đoàn kết và ý thức giữ gìn truyền thống. Đây là dịp để các thế hệ người Việt cùng chia sẻ niềm vui ngày Tết và giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam đến bạn bè Nhật Bản.