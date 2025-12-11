Dòng kiều hối đổ về Việt Nam và bài toán an cư cho kiều bào 11/12/2025 15:30

(PLO)- Dòng kiều hối tăng mạnh những năm gần đây kéo theo nhu cầu an cư thật của kiều bào gia tăng, đặt ra yêu cầu về chính sách, hạ tầng và các giải pháp nhà ở đáp ứng đúng nhu cầu thực.

Sự tăng trưởng của kiều hối dịp cuối năm không đơn thuần là quy luật mùa vụ mà còn là chỉ dấu cho thấy sự gắn kết kinh tế và tình cảm của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đây là nhận định chung của các chuyên gia, khách mời tại talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà” do báo Tuổi trẻ và Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của tập đoàn BĐS Nam Long vào đầu tháng 12-2025.

Sóng kiều hối và nhu cầu an cư thật

Theo dữ liệu từ Ngân hàng Thế giới (World Bank) và các tổ chức tài chính trong nước, Việt Nam liên tục nằm trong top 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất thế giới. Số liệu các năm gần đây cho thấy nguồn kiều hối đổ về ngày càng tăng, ngay cả trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nhiều biến động.

Chia sẻ tại talkshow, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA), cho biết chỉ riêng tại TP.HCM, trong năm 2023, lượng kiều hối chuyển về là 9,46 tỷ USD, năm 2024 khoảng 9,6 tỷ USD. Trong quý II-2025, tổng lượng kiều hối chuyển về TP.HCM ước tính hơn 5,3 tỷ USD. Ông nhấn mạnh dòng tiền này đóng góp rất lớn vào sự phát triển của nền kinh tế. Đáng chú ý, một tỷ lệ không nhỏ của dòng kiều hối được định hướng vào kênh đầu tư bất động sản, ước tính chiếm khoảng 20-21%.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM chia sẻ tại talkshow “Tạo cơ hội để kiều bào an cư ở quê nhà”.

Nguồn kiều hối được phân bổ vào bất động sản không đơn thuần là đầu tư tài chính, mà còn là sự chuẩn bị cho kế hoạch hồi hương, làm ăn sinh sống và an dưỡng tuổi già. Tuy nhiên, con đường an cư của kiều bào không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Nhiều người Việt ở nước ngoài vẫn phải đối mặt với những rào cản về thủ tục hành chính và pháp lý, gây khó khăn cho việc sở hữu nhà ở cũng như ổn định cuộc sống lâu dài.

Tiến sĩ Lương Bạch Vân - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM - chia sẻ tại talkshow một thực tế đáng suy ngẫm rằng không ít kiều bào phải thực hiện thủ tục xuất cảnh rồi nhập cảnh trở lại Việt Nam chỉ để củng cố các giấy tờ, quyền lợi hoặc chứng minh tình trạng cư trú, sở hữu tài sản.

Điều đó cho thấy kiều bào khao khát được công nhận, tạo điều kiện để an cư, nhưng đôi khi vướng mắc bởi sự chưa đồng bộ của các quy định. Mối quan tâm hàng đầu của họ không phải lợi nhuận ngắn hạn, mà là các chính sách, pháp luật Nhà nước cho phép họ an cư dễ dàng, qua đó tạo tiền đề để đầu tư và đóng góp giá trị cho sự phát triển của quê hương.

Lời giải nào cho trăn trở của kiều bào?

Luật Đất đai sửa đổi và Luật Kinh doanh bất động sản mới đã có những quy định nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất như mở rộng quyền sử dụng đất với công dân Việt Nam, kể cả người Việt Nam định cư sinh sống ở nước ngoài. Người Việt định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam (người còn quốc tịch Việt Nam) được hưởng đầy đủ quyền lợi về nhà ở như công dân trong nước.

Trong bối cảnh nhu cầu an cư thật gia tăng, những dự án quy hoạch bài bản, pháp lý minh bạch và đã đi vào vận hành thực tế đang trở thành lựa chọn được nhiều kiều bào quan tâm. Điển hình là Tập đoàn Nam Long với dự án đô thị tích hợp Waterpoint tại Bến Lức, Tây Ninh. Các khu đô thị tích hợp được xem là lời giải đáp thiết thực, dựa trên việc cung cấp một sản phẩm ready-to-live (sẵn sàng vào ở), thỏa mãn mong muốn “tài sản thật - giá trị thật” của nhiều kiều bào.

Waterpoint tọa lạc trên bãi bồi sông Vàm Cỏ Đông, qui hoạch hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt

Nổi bật tại phía Tây TP.HCM, Waterpoint với quy mô 355ha ghi dấu là một đô thị tích hợp ven sông được quy hoạch bài bản, nơi cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành cùng không gian sống chất lượng, hạ tầng hoàn chỉnh và tiện ích đồng bộ. Với những ưu điểm đó, WaterPoint giúp các kiều bào có thể nhìn thấy, kiểm chứng chất lượng không gian sống, trước khi lựa chọn sở hữu.

Nam Long cũng tập trung vào việc đảm bảo pháp lý minh bạch, đồng thời xây dựng quy trình mua bán hỗ trợ tối đa cho người Việt Nam ở nước ngoài. Điều này góp phần giải quyết trăn trở lớn nhất của kiều bào về mặt thủ tục khi quyết định sở hữu bất động sản tại quê nhà.

Không gian sống xanh chất lượng tại đô thị Waterpoint, nơi chỉ cách TPHCM 40 phút di chuyển.

Lựa chọn Waterpoint, kiều bào không chỉ sở hữu một căn nhà, mà là môi trường sống tiện nghi với hệ thống trường học, trung tâm thương mại, khu thể thao, Country Club, công viên ven sông… đã đi vào vận hành. Cùng với đó, yếu tố an ninh, cộng đồng cũng được chú trọng, nhằm kiến tạo không gian sống văn minh, an toàn, mang lại cảm giác an tâm và thân thuộc. Sự kết nối giao thông thuận tiện của dự án cũng là điểm cộng tăng thêm tính linh hoạt, giúp kiều bào dễ dàng lựa chọn giữa việc an cư lâu dài hoặc khai thác cho thuê, qua đó tối ưu hóa mục tiêu đầu tư.

Trong bối cảnh dòng kiều hối đạt đỉnh và tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản, sản phẩm nhà ở không chỉ cần có vị trí đẹp mà còn phải giải quyết được bài toán an cư thật của kiều bào. Một dự án bất động sản có pháp lý rõ ràng, sẵn sàng để vào ở và hệ sinh thái vận hành hoàn chỉnh như WaterPoint chính là lời giải tối ưu cho cả nhu cầu an cư lẫn đầu tư bền vững của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tiếp tục thúc đẩy sự gắn kết, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.