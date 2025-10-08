DKRA Virgo - Đại lý phân phối xuất sắc nhất dự án The Filmore Da Nang 08/10/2025 10:46

(PLO)- DKRA Virgo - Thành viên của DKRA Realty - Thương hiệu thuộc mảng dịch vụ Tiếp thị và Phân phối của DKRA Group vừa được xướng tên tại hạng mục “Đại lý phân phối xuất sắc nhất” trong sự kiện Honor Gala - The Legacy Creators do Filmore Development tổ chức ngày 2-10 vừa qua tại Pullman Danang Beach Resort.

Giải thưởng là minh chứng cho uy tín, năng lực và hiệu quả hoạt động vượt trội của DKRA Virgo trên thị trường bất động sản miền Trung.

Đồng hành cùng chủ đầu tư, kiến tạo kỳ tích “sold out” The Filmore Da Nang

Là dự án căn hộ hạng sang tọa lạc trên quỹ đất hiếm hoi còn sót lại ven sông Hàn, sở hữu ba mặt tiền trung tâm quận Hải Châu, The Filmore Da Nang được ví như biểu tượng mới của phong cách sống tinh tế và đẳng cấp tại thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Việt - Giám đốc Điều hành DKRA Virgo (bên phải) nhận Cúp vinh danh Đơn vị phân phối xuất sắc nhất dự án The Filmore Da Nang từ Chủ đầu tư Filmore Development.

Đồng hành cùng chủ đầu tư Filmore Development từ những ngày đầu ra mắt đến khi dự án chính thức “về đích”, DKRA Virgo giữ vai trò đơn vị tiên phong trong chiến lược phân phối, liên tục dẫn đầu hiệu suất booking và góp phần đưa dự án đạt kỳ tích “sold out” toàn bộ giỏ hàng.

Không chỉ là cầu nối đưa sản phẩm bất động sản đến tay khách hàng, DKRA Virgo còn chú trọng kiến tạo giá trị bền vững, lan tỏa thông điệp về phong cách sống văn minh, tinh tế đúng với tinh thần mà dự án The Filmore Da Nang hướng đến.

Theo ông Nguyễn Thanh Việt, đại diện DKRA Virgo, danh hiệu “Đại lý phân phối xuất sắc nhất” là thành quả ghi nhận nỗ lực không ngừng của toàn thể đội ngũ trong hành trình đồng hành cùng dự án. “Những thành quả hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần cống hiến, chuyên nghiệp và bản lĩnh của đội ngũ DKRA Realty nói chung, DKRA Virgo nói riêng. Chúng tôi tự hào góp phần làm nên thành công của The Filmore Da Nang, đồng thời khẳng định uy tín của DKRA Virgo trên thị trường. Trong thời gian tới, DKRA Virgo sẽ tiếp tục nỗ lực để đưa nhiều sản phẩm chất lượng đến tay khách hàng khu vực miền Trung và Duyên hải Nam Trung Bộ”, ông Việt chia sẻ.

Thành công này một lần nữa khẳng định nội lực và năng lực triển khai vượt trội của DKRA Virgo, nơi mỗi nhân sự đều được đào tạo bài bản, trang bị đầy đủ kỹ năng chuyên môn, đồng thời được định hướng rõ ràng về chân dung khách hàng và chiến lược bán hàng phù hợp cho từng dự án.

DKRA Virgo - Hành trình phát triển bền vững, khẳng định vị thế tiên phong

Tiền thân là DKRA Đà Nẵng, sau hơn 6 năm hình thành và phát triển, DKRA Virgo đã trở thành một trong những đơn vị phân phối bất động sản uy tín hàng đầu khu vực miền Trung, được nhiều chủ đầu tư danh tiếng “chọn mặt gửi vàng”.

DKRA Virgo - Đơn vị phân phối xuất sắc nhất dự án The Filmore Da Nang.

Bên cạnh The Filmore Da Nang, DKRA Virgo còn là đơn vị phân phối chính thức của nhiều dự án tiêu biểu như: Hội An D'or, Fusion Resort & Villas Đà Nẵng, Le Méridien Residences Đà Nẵng, The Legend Đà Nẵng, Newtown Diamond Đà Nẵng, Capital Square Đà Nẵng, Masteri Rivera Đà Nẵng, Mia Center Point,… Với chiến lược phát triển bền vững, DKRA Virgo không ngừng khẳng định vị thế trên thị trường thông qua năng lực phân phối chuyên nghiệp, hiệu quả và giá trị thực mang đến cho khách hàng.

Danh hiệu “Đại lý phân phối xuất sắc nhất dự án The Filmore Da Nang” không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của DKRA Virgo, mà còn là bước tiến quan trọng khẳng định uy tín DKRA Realty - Thương hiệu thuộc mảng dịch vụ Tiếp thị và Phân phối của DKRA Group trên thị trường bất động sản Việt Nam.