Làm gì để hạn chế ban công đọng nước? 24/02/2026 09:13

(PLO)- Áp dụng vài giải pháp kỹ thuật và thói quen vệ sinh đơn giản sẽ giúp gia chủ ngăn chặn tình trạng nước từ ban công ngấm vào chân tường, dần dần gây hư hỏng nội thất.

Ban công hoặc logia của nhiều căn hộ chung cư do đặc thù thiết kế, vị trí lộ thiên nên dễ bị đọng nước, thấm nước vào chân tường. Tình trạng này khiến nước thấm ngược vào nhà, thậm chí khi gặp trời mưa to nước còn tràn vào phòng, làm hư hỏng sàn gỗ và các vật dụng nội thất, đặc biệt tại các khu nhà cao tầng hoặc căn hộ chung cư.

Nguyên nhân xuất phát từ nhiều yếu tố. Trước hết, hệ thống thoát nước có thể bị tắc nghẽn bởi rác thải, lá cây hoặc cặn bẩn tích tụ lâu ngày. Bên cạnh đó, thiết kế ban công thiếu độ dốc hợp lý cũng làm nước mưa bị ứ đọng.

Ngoài ra, việc dùng vật liệu chống thấm kém chất lượng, thi công sai kỹ thuật cũng tạo điều kiện cho nước xâm nhập. Trong những đợt mưa lớn kéo dài, hệ thống thoát nước quá tải càng làm tình trạng nghiêm trọng hơn.

Hệ quả của hiện tượng này không chỉ làm hư hỏng nội thất mà còn gây thấm nước lâu dài, phát sinh nấm mốc, ảnh hưởng đến kết cấu công trình. Nước đọng còn gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến sức khỏe cư dân.

Cần vệ sinh rác thải tại miệng ga thoát sàn để đảm bảo nước thoát nhanh, không tràn vào phòng. Ảnh: KTS.



Để phòng tránh nước từ ban công tràn vào phòng hiệu quả, gia chủ cần lưu ý các giải pháp sau:

Lắp đặt ống thoát sàn bảo hiểm

Khi thi công, bên cạnh hệ thống thoát sàn chính, gia chủ nên bổ sung thêm ống thoát sàn bảo hiểm. Đây là các ống thiết kế xuyên qua tường ban công, có cao độ đáy ống cao hơn sàn ban công nhưng thấp hơn sàn phòng. Vị trí lắp đặt thường gần ga thoát sàn và ở khu vực khuất tầm nhìn để giữ thẩm mỹ.

Ống thoát sàn bảo hiểm chỉ phát huy tác dụng trong tình huống khẩn cấp như tắc cống hoặc mưa lớn. Khi mực nước dâng cao gần chạm sàn phòng, ống này giúp nước thoát nhanh ra ngoài. Tuy nhiên, không nên đặt ống quá thấp vì nước có thể thoát qua đây trước khi chảy về ga chính, dễ làm tường bị ố màu.

Dọn dẹp bụi, rác, lá cây định kỳ

Việc vệ sinh ban công, dọn sạch lá cây và bụi, rác là giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Ban công sạch sẽ giúp hệ thống thoát nước thông suốt, tránh tắc nghẽn và giảm nguy cơ nước tràn vào không gian sinh hoạt.

Bố trí chậu cây khoa học giúp sàn ban công luôn thông thoáng, dễ thoát nước. Ảnh: KTS.

Xây hèm cửa và dùng ray có lỗ thoát nước

Cửa ban công nên được xây hèm (phần viền bao quanh cánh cửa) thấp và lắp cửa vào phía ngoài hèm để hạn chế nước tràn. Đồng thời, cần sử dụng hệ cửa nhôm kính chuyên dụng cho ngoại thất. Loại cửa này thường có ray chứa nước ở chân cửa và các lỗ thoát hướng ra ngoài. So với ray nội thất, ray ngoại thất chống nước tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ rò rỉ vào nhà.

Bố trí cây cảnh và nội thất hợp lý

Cây cảnh và đồ nội thất cần được sắp xếp khoa học để không cản trở đường thoát nước. Chậu cây nên đặt ở vị trí thuận lợi để nước thừa thoát nhanh. Các vật dụng nên bố trí gọn gàng, tránh che chắn miệng thoát nước, giúp ban công luôn thông thoáng trong những ngày mưa lớn.