Vì sao nhà mái bằng được ưa chuộng? 12/11/2025 09:13

(PLO)- Nhà mái bằng ngày càng được ưa chuộng nhờ thiết kế hiện đại, kết cấu bền vững và khả năng đáp ứng linh hoạt nhu cầu sống trong không gian đô thị.

Trong cấu trúc một ngôi nhà, phần mái không chỉ đóng vai trò tấm khiên bảo vệ khỏi nắng mưa mà còn góp phần thể hiện rõ nét phong cách kiến trúc và ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sống của gia chủ. Giữa nhiều lựa chọn mái nhà hiện nay, mái bằng ngày càng được ưa chuộng nhờ hội tụ cả yếu tố bền vững, thẩm mỹ, công năng.

Đúng như tên gọi, mái bằng có bề mặt phẳng hoặc gần phẳng, được thi công bằng bê tông cốt thép nguyên khối, mang đến khả năng chịu lực tốt và hình khối kiến trúc chắc chắn.

Mái thường được tạo độ nghiêng nhẹ (dưới 5%) để thoát nước, đồng thời vẫn giữ được vẻ hiện đại, gọn gàng, điều mà các công trình phong cách minimalist hay tropical rất ưa chuộng.

Nhà mái bằng có hình khối vuông vức tạo nên vẻ đẹp khỏe khoắn, tinh tế cho mặt tiền.

Một mái bằng hoàn chỉnh gồm bốn lớp chính:

Lớp chịu lực: Là phần bê tông cốt thép quyết định độ bền và khả năng chống tải của toàn mái.

Lớp tạo dốc: Giúp nước mưa chảy về phễu thoát, tránh đọng nước.

Lớp chống thấm: Dùng vật liệu chống thấm chuyên dụng để bảo vệ mái khỏi nứt, thấm nước.

Lớp cách nhiệt (tuỳ chọn): Có thể bổ sung xốp EPS, gạch nhẹ hoặc vật liệu cách nhiệt khác nhằm giảm hấp thụ nhiệt, giữ không gian bên dưới luôn mát mẻ.

Nhà mái bằng được ưa chuộng

Kiến trúc gọn gàng, tinh tế: Hình khối vuông vức, mạch lạc giúp ngôi nhà toát lên vẻ hiện đại, sang trọng và hợp xu hướng kiến trúc đương đại.

Kết cấu vững chắc: Bê tông cốt thép chịu lực tốt, chống rung lắc và ít bị tác động bởi gió bão, đặc biệt phù hợp với khí hậu nhiệt đới Việt Nam.

Linh hoạt trong thiết kế: Dễ dàng áp dụng cho nhiều quy mô công trình từ nhà cấp 4, nhà phố đến biệt thự.

Dễ bảo trì: Bề mặt phẳng thuận tiện cho việc kiểm tra, sửa chữa hoặc cải tạo thêm sân thượng, khu trồng cây, lắp pin năng lượng mặt trời…

Khả năng chống thấm, thoát nước tốt khi được xử lý kỹ thuật đúng cách.

Sân thượng mái bằng có thể tận dụng làm vườn cây xanh hoặc khu thư giãn.

Mái bằng hấp thụ nhiệt mạnh hơn mái ngói hoặc mái tôn, nên nếu không có lớp cách nhiệt, không gian phía dưới có thể nóng vào mùa hè. Ngoài ra, do độ dốc nhỏ, hệ thống thoát nước cần được thiết kế cẩn thận để tránh đọng nước gây thấm dột. Chi phí thi công và thời gian hoàn thiện cũng cao hơn, vì yêu cầu kỹ thuật và quy trình bảo dưỡng bê tông nghiêm ngặt hơn.

Lưu ý khi thiết kế và thi công nhà mái bằng

Tối ưu chống thấm và thoát nước: Thiết kế mái có độ dốc hợp lý, dùng vật liệu chống thấm chất lượng cao, bố trí phễu và đường ống thoát nước đúng kỹ thuật.

Giảm nhiệt hiệu quả: Sử dụng lớp cách nhiệt, lát gạch chống nóng hoặc phủ xanh mái bằng cây trồng, giúp công trình thân thiện hơn với môi trường.

Đảm bảo kết cấu vững chắc: Mái bằng chịu lực trực tiếp nên việc tính toán thép, mác bê tông, cấu tạo lớp chịu lực cần được thực hiện chính xác.

Lựa chọn đơn vị thi công chuyên nghiệp: Những hạng mục như chống thấm, tạo dốc, đổ mái đòi hỏi tay nghề cao.

Quy trình thi công mái bằng đòi hỏi kỹ thuật chính xác và vật liệu chất lượng.

Nhà mái bằng là giải pháp bền vững cho không gian sống hiện đại. Với kết cấu chắc chắn, đường nét tối giản và khả năng thích ứng linh hoạt, kiểu mái này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu về công năng, thẩm mỹ và độ bền của các gia đình trẻ ngày nay.

Khi được thiết kế và thi công đúng kỹ thuật, một ngôi nhà mái bằng sẽ không chỉ đẹp theo năm tháng mà còn mang đến sự tiện nghi, thoải mái và an tâm trong từng mùa mưa nắng.