Lưu ý khi chọn mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên 17/10/2025 10:44

(PLO)- Chọn đúng loại gỗ cho mặt bậc cầu thang không chỉ quyết định độ bền mà còn tạo nên dấu ấn thẩm mỹ cho ngôi nhà.

Mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên được ứng dụng phổ biến trong các không gian nhà phố, biệt thự nhờ vẻ đẹp sang trọng, gần gũi và bền bỉ theo thời gian. Tuy nhiên, để khai thác tối đa giá trị thẩm mỹ và độ bền của vật liệu này, việc lựa chọn loại gỗ phù hợp cũng như đơn vị thiết kế, thi công chuyên nghiệp, am hiểu kỹ thuật xử lý gỗ là yếu tố vô cùng quan trọng.



Ưu điểm của mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên

Gỗ tự nhiên luôn là vật liệu được đánh giá cao trong thiết kế nội thất, đặc biệt là khi sử dụng cho mặt bậc cầu thang. Mỗi loại gỗ đều có những đường vân, sắc độ riêng biệt tạo nên dấu ấn thẩm mỹ độc đáo cho không gian sống. Đây là yếu tố lý tưởng để tôn vinh nét tinh tế của kiến trúc hiện đại lẫn cổ điển.

Không chỉ đẹp, mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên còn mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu khi di chuyển lên xuống. Bề mặt gỗ không lạnh như đá, không quá thô như bê tông, giúp tạo sự êm ái và an toàn cho người sử dụng, đặc biệt với gia đình có trẻ nhỏ hoặc người cao tuổi.

Về độ bền, các loại gỗ tự nhiên cao cấp như gõ đỏ, lim, căm xe… có khả năng chịu lực tốt, chống cong vênh và mối mọt nếu được xử lý đúng quy trình. Điều này đảm bảo tuổi thọ lâu dài cho công trình, đồng thời tăng giá trị sử dụng và tính thẩm mỹ theo thời gian.

Việc sử dụng bậc cầu thang gỗ tự nhiên mang vẻ đẹp sang trọng và gần gũi.

Lưu ý chọn mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên

Mặt bậc cầu thang gỗ tự nhiên mang lại cảm giác ấm áp, sang trọng nhưng để đảm bảo độ bền, an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài, gia chủ cần lưu ý những điểm sau trong quá trình lựa chọn và thi công:

Chọn loại gỗ phù hợp với công năng và thẩm mỹ: Không phải loại gỗ tự nhiên nào cũng phù hợp với mọi công trình. Gỗ óc chó và gõ đỏ thích hợp với nhà biệt thự, nhà phố cao cấp nhờ độ cứng, màu sắc sang trọng. Gỗ sồi hay gỗ thông phù hợp hơn với nhà có ngân sách trung bình, phong cách mộc mạc, hiện đại.

Ưu tiên gỗ có khả năng chịu lực tốt, chống cong vênh: Cầu thang là nơi thường xuyên chịu lực tác động, vì vậy nên ưu tiên những loại gỗ đã được xử lý kỹ thuật chống ẩm, chống mối mọt và ổn định về kết cấu. Gỗ càng khô, càng chắc thì càng hạn chế nguy cơ cong vênh hay nứt gãy sau thời gian dài sử dụng.

Xử lý bề mặt chống trơn trượt và bám bụi: Bề mặt bậc gỗ cần được sơn phủ chống trượt hoặc có rãnh chống trượt để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Đồng thời, cần chọn lớp hoàn thiện dễ vệ sinh để giữ được sự sạch sẽ và bóng đẹp cho mặt bậc.

Kết hợp hài hòa giữa mặt bậc và lan can: Không chỉ riêng mặt bậc, lan can cầu thang cũng cần đồng bộ về phong cách. Nếu cầu thang dùng gỗ tự nhiên, lan can có thể phối hợp với kính cường lực, sắt nghệ thuật hoặc inox để tăng tính thẩm mỹ và an toàn.

Gia chủ cần lưu ý khi chọn loại gỗ trong quá trình lựa chọn và thi công.

Các loại gỗ tự nhiên phổ biến ở bậc cầu thang

Việc lựa chọn loại gỗ phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến vẻ đẹp tổng thể mà còn quyết định độ bền và cảm giác sử dụng của cầu thang trong thời gian dài.

Gỗ sồi tự nhiên là lựa chọn lý tưởng cho những gia chủ yêu thích phong cách Bắc Âu hoặc hiện đại tối giản. Với tone màu sáng, vân gỗ đều, gỗ sồi tạo cảm giác nhẹ nhàng, trẻ trung nhưng vẫn đủ chắc chắn để sử dụng cho bậc cầu thang. Mức giá của gỗ sồi cũng tương đối dễ tiếp cận so với nhiều loại gỗ cao cấp khác.

Gỗ óc chó mang màu nâu trầm, vân gỗ uốn lượn tự nhiên, thể hiện sự sang trọng và đẳng cấp. Loại gỗ này thường xuất hiện trong các thiết kế cao cấp, có độ bền cao, khả năng chịu lực tốt và ít bị cong vênh.

Gỗ chiu liu: Gỗ chiu liu sở hữu tông màu tối gần giống gỗ mun, vân gỗ sắc nét và độ cứng cao. Với khả năng chống mối mọt tốt, có vẻ đẹp cổ điển, gỗ chiu liu thường được ưa chuộng trong các công trình mang phong cách Á Đông hoặc những không gian cần chiều sâu.

Gỗ gõ đỏ: Gỗ gõ đỏ được xếp vào hàng cao cấp trong thế giới vật liệu gỗ tự nhiên. Sở hữu màu đỏ đặc trưng, vân gỗ dày, đều và có độ bền vượt trội, gỗ gõ đỏ thích hợp cho những công trình cần sự chắc chắn và lâu bền. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho cầu thang biệt thự hoặc nhà phố cao cấp.

Gỗ thông: Gỗ thông là loại gỗ phổ thông, nhẹ, dễ thi công và có chi phí hợp lý. Với màu vàng nhạt và mùi hương tự nhiên dễ chịu, gỗ thông phù hợp với những không gian cần sự thân thiện, gần gũi và tối ưu chi phí. Tuy nhiên, khả năng chịu lực và chống mối mọt của gỗ thông sẽ kém hơn các loại gỗ cứng cao cấp khác nên cần xử lý kỹ thuật tốt trong thi công.