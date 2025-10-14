Những điều cần biết khi dùng gạch bông gió xây nhà 14/10/2025 11:25

(PLO)- Gạch bông gió giúp không gian sống thông thoáng, thẩm mỹ và gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn có một số lưu ý về vị trí và kỹ thuật thi công để phát huy tối đa công năng.

Gạch bông gió (hay còn gọi là gạch thông gió hay gạch hoa gió) là loại gạch lỗ trang trí thường được sử dụng tại các vị trí thoáng khí trên tường nhà.

Ngày nay, gạch bông gió được ứng dụng đa dạng trong cả ngoại thất và nội thất. Từ mặt tiền, tường rào, vách ngăn cho đến quầy bar, khung kệ hay gian bếp vật liệu này đều có thể tạo ra những mảng trang trí vừa mang tính thẩm mỹ, vừa có chức năng che chắn và lấy gió hiệu quả.

Sự đa dạng về hình dáng, hoa văn và màu sắc giúp gạch bông gió phù hợp với nhiều phong cách khác nhau, từ truyền thống, nhiệt đới đến hiện đại tối giản.

Nhiều thiết kế sử dụng gạch bông gió cho mặt tiền.

Những ưu điểm nổi bật

Ưu điểm lớn nhất của gạch bông gió là giúp không gian trở nên thông thoáng, giảm cảm giác bí bách thường thấy ở các ngôi nhà ống, nhà hộp hay căn hộ thành phố. Nhờ cấu trúc có lỗ thoáng, gạch bông gió cho phép ánh sáng tự nhiên lan tỏa nhẹ nhàng, không gay gắt, đồng thời tạo luồng lưu thông không khí liên tục, giúp không gian luôn khô ráo và hạn chế ẩm mốc.

Cách âm, cách nhiệt tốt. Gạch bông gió giúp giảm tiếng ồn, giữ nhiệt ổn định, góp phần tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa.

Tính thẩm mỹ cao nhờ các họa tiết và lỗ thoáng tạo hiệu ứng ánh sáng đẹp mắt, giúp không gian trở nên sinh động, có chiều sâu.

Độ bền của loại gạch này khá cao, chịu được tác động của thời tiết như mưa, nắng, gió; ít bị cong vênh hay nứt vỡ.

Thi công dễ dàng, tiết kiệm chi phí do trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và cắt ghép, giúp quá trình xây dựng nhanh chóng, tiết kiệm nhân công. Giá thành hợp lý so với nhiều vật liệu trang trí khác.

Gạch bông gió có cấu trúc rỗng thường làm bằng xi măng, đất nung hoặc bê tông nhẹ.

Nhược điểm của gạch bông gió

Gạch bông gió vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định mà người sử dụng cần cân nhắc trong quá trình thiết kế và thi công. Những hạn chế của gạch bông gió chủ yếu đến từ đặc tính cấu tạo và điều kiện môi trường.

Gạch bông gió, đặc biệt là loại làm từ đất nung truyền thống có khả năng hút nước mạnh. Khi gặp mưa lớn hoặc đặt ở khu vực ngoài trời không được che chắn, nước có thể ngấm qua các khe gạch, gây ẩm tường, nứt bề mặt hoặc xuất hiện rêu mốc theo thời gian.

Vì gạch có cấu trúc nhiều khe rỗng khiến bề mặt gạch dễ bám bụi, rác nhỏ hoặc mạng nhện nhất là ở những công trình ngoài trời. Việc vệ sinh đòi hỏi công phu hơn so với tường phẳng, cần dụng cụ chuyên dụng và thực hiện định kỳ để duy trì vẻ đẹp của công trình.

Việc thi công gạch bông gió cần trên nền cao ráo, có lớp chống ẩm và xử lý mối kỹ trước khi ốp.

Một số loại gạch bông gió từ vật liệu tự nhiên hoặc gạch nung không qua xử lý kỹ có thể bị mối, sâu đất hoặc rêu tấn công, đặc biệt ở khu vực ẩm thấp. Điều này không chỉ làm giảm tuổi thọ gạch mà còn ảnh hưởng đến kết cấu tường.

Do đặc thù là gạch lỗ liên kết thành mảng, khi một viên bị nứt hoặc hư hại, việc tháo dỡ và thay thế riêng lẻ khá phức tạp, dễ ảnh hưởng đến các viên xung quanh.

Mặc dù có ưu điểm đón gió và lấy sáng, song gạch bông gió không hoàn toàn ngăn được mưa tạt hoặc bụi gió mạnh nên chỉ phù hợp với các khu vực bán ngoài trời, thông gió tự nhiên.