Diện tích phòng khách bao nhiêu m² là hợp lý? 23/12/2025 09:02

(PLO)- Diện tích phòng khách hợp lý không chỉ giúp tối ưu công năng sử dụng mà còn tạo sự cân đối thẩm mỹ và hài hòa cho tổng thể không gian sống.

Trong thiết kế nhà ở, phòng khách luôn được ưu tiên đầu tư bởi đây là nơi thể hiện rõ phong cách sống và gu thẩm mỹ của gia chủ. Không chỉ tiếp khách, phòng khách còn là nơi sinh hoạt chung, kết nối các thành viên và tác động trực tiếp đến phong thủy ngôi nhà.

Chính vì vậy, bài toán diện tích phòng khách khiến nhiều gia chủ băn khoăn: Làm sao để không gian đủ rộng rãi, tiện nghi nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, cân đối? Vậy diện tích phòng khách bao nhiêu m² là hợp lý cho từng loại hình nhà ở?

Thực tế, diện tích phòng khách không có con số cố định mà phụ thuộc vào loại hình nhà, tổng diện tích xây dựng và nhu cầu sử dụng. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm thiết kế, phòng khách thường chia theo các mức sau:

Phòng khách nhỏ: Khoảng 20m² - 25m².

Phòng khách trung bình: Khoảng 25m² - 30m².

Phòng khách lớn: Từ 30m² - 40m².

Phòng khách rất rộng: Trên 40m², thường gặp ở biệt thự cao cấp.

Việc lựa chọn diện tích phù hợp giúp đảm bảo sự cân đối giữa công năng, thẩm mỹ và phong thủy.

Không gian sinh hoạt chung kết nối với bếp thường là lựa chọn tối ưu cho các phòng khách có diện tích hạn chế. Ảnh: KTS.

Phòng khách nhà ống, nhà phố

Nhà ống và nhà phố thường có mặt tiền hẹp, chiều sâu dài nên diện tích phòng khách phổ biến dao động từ 20m² - 30m². Khi thiết kế, gia chủ cần bố trí nội thất gọn gàng, tận dụng ánh sáng tự nhiên để không gian không bị bí bách.

Phòng khách nhà biệt thự

Đối với biệt thự, phòng khách thường rộng từ 30m² - 50m², thậm chí hơn tùy quy mô công trình. Với không gian này, gia chủ có thể thoải mái bố trí nội thất cao cấp, tạo sự sang trọng và bề thế.

Diện tích phòng khách nhà cấp 4

Nhà cấp 4 thường có quy mô vừa và nhỏ, vì vậy phòng khách nên bố trí trong khoảng 20m² - 25m². Việc sắp xếp nội thất khoa học, hạn chế chi tiết rườm rà sẽ giúp không gian trở nên rộng rãi hơn.

Bố trí nội thất khoa học tại phòng khách giúp tối ưu hóa công năng và tạo sự ấm cúng cho gia đình. Ảnh: KTS.

Diện tích phòng khách chung cư

Phòng khách chung cư thường từ 15m² - 25m², tùy theo thiết kế căn hộ. Do diện tích hạn chế, việc lựa chọn nội thất thông minh, đa năng đóng vai trò quan trọng, giúp không gian thoáng đãng và hiện đại hơn.

Kinh nghiệm thiết kế phòng khách

Sau khi xác định diện tích, gia chủ cần chú trọng khâu thiết kế để hài hòa công năng và thẩm mỹ.

Xác định rõ nhu cầu sử dụng: Gia chủ nên làm rõ phòng khách dùng để tiếp khách hay sinh hoạt chung. Nếu chỉ tiếp khách, phong cách có thể tối giản. Nếu là nơi sinh hoạt thường xuyên, cần ưu tiên sự thoải mái.

Lựa chọn nội thất phù hợp: Với phòng khách nhỏ, nên ưu tiên nội thất gọn nhẹ, đa năng. Đối với phòng khách rộng, gia chủ có thể chọn sofa lớn, bàn trà kích thước phù hợp để tăng sự sang trọng.

Tạo điểm nhấn: Tranh treo tường, đèn trang trí, thảm trải sàn hoặc món đồ độc đáo sẽ giúp không gian ấn tượng hơn. Bên cạnh đó, việc phối hợp màu sắc hài hòa và tận dụng ánh sáng tự nhiên giúp mang lại cảm giác dễ chịu.

Khoảng cách giữa các món đồ nội thất cần được tính toán kỹ để đảm bảo lối đi lại thuận tiện trong phòng khách. Ảnh: KTS.

Với những gợi ý trên, gia chủ sẽ dễ dàng lựa chọn được diện tích phù hợp để thiết kế không gian sống tiện nghi và hiện đại.