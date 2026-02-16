Biệt thự 3 tầng hiện đại với không gian sống tối ưu tại Đà Nẵng 16/02/2026 10:17

(PLO)- Với thiết kế hiện đại chú trọng những "khoảng thở" tự nhiên, C’s Villa tại Đà Nẵng không chỉ là một tổ ấm sang trọng mà còn mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, gắn kết mọi thành viên trong gia đình.

C’s Villa được xây dựng trên khu đất có diện tích 10 x 18 m, quy mô 3 tầng 1 tum, tọa lạc tại Đà Nẵng. Công trình thiết kế đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và kết nối của các thành viên.

Từ phòng khách, bếp ăn đến phòng ngủ, phòng làm việc đều được tính toán kỹ về diện tích, vị trí. Điều này đảm bảo sự thuận tiện và thoải mái lâu dài cho gia chủ trong quá trình sử dụng.

Những đường cong mềm mại tại mặt tiền tạo điểm nhấn khác biệt, giúp công trình thoát khỏi sự thô cứng của bê tông.

Một góc "khoảng thở" xanh mát với cây cảnh và ánh nắng tự nhiên được đan cài khéo léo bên trong công trình.

Tại C’s Villa, từng đường nét kiến trúc, màu sắc và vật liệu đều được kiến trúc SBS HOUSE lựa chọn hài hòa. Toàn bộ quá trình thiết kế đến thi công được kiểm soát chặt chẽ, giúp việc kiến tạo tổ ấm trở nên nhẹ nhàng, nhất quán.

Công trình sử dụng gam màu trắng - xám làm chủ đạo. Ở mặt tiền, bảng màu này tôn lên vẻ đẹp hiện đại của hình khối kiến trúc với những đường cong mềm mại nhưng dứt khoát.

Không gian phòng khách và bếp – ăn được bố trí là trung tâm của tầng 1, đóng vai trò kết nối chính trong sinh hoạt gia đình.

Gam màu trung tính chủ đạo kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng được bố trí khéo léo giúp không gian vừa mang vẻ hiện đại, vừa tạo cảm giác ấm cúng, lý tưởng cho những khoảnh khắc quây quần của gia đình.

Phòng khách được thiết kế mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên nhờ hệ cửa kính lớn và không gian thông thoáng.

Trong bối cảnh hiện đại, C’s Villa được chú trọng tạo ra những “khoảng thở” để con người tìm lại sự cân bằng. Các không gian mở, sân vườn, giếng trời và ban công xanh được đan cài xuyên suốt.

Mỗi tầng đều có ít nhất một khu vực đón nắng và gió tự nhiên. Sân trước, tiểu cảnh hồ cá, ban công và sân thượng là nơi gia chủ có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành.

Căn nhà được thiết kế theo giải pháp không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, đồng thời tạo sự liên thông hài hòa với sân vườn và tiểu cảnh bên ngoài.

Khu bếp được thiết kế rộng rãi, thông thoáng, nổi bật với bàn đảo tiện nghi, đáp ứng nhu cầu nấu nướng và tương tác của các thành viên.

Bên trong nội thất, gam màu trung tính kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và hệ đèn trang trí. Sự sắp đặt này tạo nên không gian ấm cúng, thư giãn nhưng vẫn sang trọng và đẳng cấp.

Đặt gia chủ làm trung tâm, mỗi không gian trong C’s Villa không chỉ đẹp mà còn tối ưu công năng. Các khu vực đều phù hợp với thói quen sinh hoạt thực tế, mang lại sự tiện nghi trong từng chi tiết.

Không gian làm việc yên tĩnh, tràn ngập ánh sáng giúp kích thích tư duy sáng tạo cho các thành viên.

Các phòng ngủ trong C’s Villa được chăm chút về trải nghiệm nghỉ ngơi. Sàn gỗ lát kiểu xương cá mang đến điểm nhấn thẩm mỹ tinh tế.

Hệ cửa và vách kính kịch trần mở rộng tầm nhìn ra ban công, cho phép ánh sáng và khí trời tràn ngập không gian.

Tất cả phòng ngủ đều được thiết kế để đón nắng và gió tự nhiên, mang lại sự thông thoáng và dễ chịu. Riêng phòng ngủ master được bố trí khu thay đồ riêng tư, yên tĩnh, với bố cục khoa học, tối ưu khả năng lưu trữ nhưng vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và sự rộng rãi cần thiết.