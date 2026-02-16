Biệt thự 3 tầng hiện đại với không gian sống tối ưu tại Đà Nẵng
(PLO)- Với thiết kế hiện đại chú trọng những "khoảng thở" tự nhiên, C’s Villa tại Đà Nẵng không chỉ là một tổ ấm sang trọng mà còn mang đến không gian nghỉ dưỡng lý tưởng, gắn kết mọi thành viên trong gia đình.
C’s Villa được xây dựng trên khu đất có diện tích 10 x 18 m, quy mô 3 tầng 1 tum, tọa lạc tại Đà Nẵng. Công trình thiết kế đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và kết nối của các thành viên.
Từ phòng khách, bếp ăn đến phòng ngủ, phòng làm việc đều được tính toán kỹ về diện tích, vị trí. Điều này đảm bảo sự thuận tiện và thoải mái lâu dài cho gia chủ trong quá trình sử dụng.
Tại C’s Villa, từng đường nét kiến trúc, màu sắc và vật liệu đều được kiến trúc SBS HOUSE lựa chọn hài hòa. Toàn bộ quá trình thiết kế đến thi công được kiểm soát chặt chẽ, giúp việc kiến tạo tổ ấm trở nên nhẹ nhàng, nhất quán.
Công trình sử dụng gam màu trắng - xám làm chủ đạo. Ở mặt tiền, bảng màu này tôn lên vẻ đẹp hiện đại của hình khối kiến trúc với những đường cong mềm mại nhưng dứt khoát.
Gam màu trung tính chủ đạo kết hợp cùng hệ thống chiếu sáng được bố trí khéo léo giúp không gian vừa mang vẻ hiện đại, vừa tạo cảm giác ấm cúng, lý tưởng cho những khoảnh khắc quây quần của gia đình.
Trong bối cảnh hiện đại, C’s Villa được chú trọng tạo ra những “khoảng thở” để con người tìm lại sự cân bằng. Các không gian mở, sân vườn, giếng trời và ban công xanh được đan cài xuyên suốt.
Mỗi tầng đều có ít nhất một khu vực đón nắng và gió tự nhiên. Sân trước, tiểu cảnh hồ cá, ban công và sân thượng là nơi gia chủ có thể nghỉ ngơi, tận hưởng không khí trong lành.
Căn nhà được thiết kế theo giải pháp không gian mở, tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên, đồng thời tạo sự liên thông hài hòa với sân vườn và tiểu cảnh bên ngoài.
Bên trong nội thất, gam màu trung tính kết hợp cùng ánh sáng tự nhiên và hệ đèn trang trí. Sự sắp đặt này tạo nên không gian ấm cúng, thư giãn nhưng vẫn sang trọng và đẳng cấp.
Đặt gia chủ làm trung tâm, mỗi không gian trong C’s Villa không chỉ đẹp mà còn tối ưu công năng. Các khu vực đều phù hợp với thói quen sinh hoạt thực tế, mang lại sự tiện nghi trong từng chi tiết.