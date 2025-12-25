Ngôi nhà mái ngói hiện đại tại TP.HCM 25/12/2025 07:01

(PLO)- Thụy House là sự giao hòa giữa kiến trúc mái ngói truyền thống và hiện đại, gói trọn lòng hiếu thảo của người con dành tặng cha mẹ nơi quê nhà.

Tọa lạc tại phường Lái Thiêu (TP.HCM), Thụy House là công trình nhà ở do Story Architecture thiết kế, hoàn thành năm 2025 trên khu đất rộng 460 m2. Không chỉ gây ấn tượng bởi hình thức kiến trúc dung hòa giữa truyền thống và hiện đại, ngôi nhà còn chứa đựng câu chuyện nhân văn về nỗ lực vươn lên của thế hệ trẻ và sự tri ân dành cho gia đình.

Clip Thụy House tại phường Lái Thiêu (TP.HCM).

Gia chủ là chị Thụy, lớn lên trong một ngôi nhà nhỏ tại phường Lái Thiêu, từng nỗ lực học tập để giành học bổng sang Hoa Kỳ.

Sau khi hoàn thành việc học và làm việc nơi đất khách, chị dành dụm để xây dựng một ngôi nhà mới cho cha mẹ an dưỡng tuổi già. Hiện ngôi nhà là không gian sinh sống chính của ba mẹ và em trai chị.

Thụy House gây ấn tượng bởi hệ mái ngói cách điệu, kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và hình khối bê tông hiện đại.



Hình ảnh hai lớp mái ngói xếp chồng được ví như đôi cánh che chở cho cha mẹ và nâng đỡ ước mơ của con cái.

Hệ khung mái bằng sắt sơn đen giúp công trình bền bỉ trước thời tiết khắc nghiệt.

Xuất phát từ mong muốn về một ngôi nhà mái ngói truyền thống nhưng vẫn hiện đại, nhóm kiến trúc sư lựa chọn giải pháp mái ngói cách điệu kết hợp cùng hình khối bê tông khỏe khoắn. Thiết kế này vừa gợi cảm giác thân thuộc, vừa tạo diện mạo mới mẻ, thể hiện tinh thần vươn lên của thế hệ trẻ.

Không gian hiên dài là nơi sinh hoạt chung lý tưởng, nơi gia đình kết nối và giao tiếp thân tình với hàng xóm

Hệ hàng hiên chạy dọc hai bên nhà đóng vai trò là lớp đệm chuyển tiếp, giúp hạn chế sốc nhiệt cho không gian bên trong.

Phòng khách được thiết kế mở, đón trọn ánh sáng tự nhiên và gió trời thông qua hệ cửa lớn hướng ra sân vườn.

Nội thất Thụy House được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên sự tiện nghi và cảm giác thoải mái.

Bên cạnh sự thông thoáng phương ngang nhờ hệ cửa hướng ra sân vườn, Thụy House còn kết nối phương đứng bằng khoảng thông tầng ở trung tâm. Cách làm này giúp gắn kết không gian giữa tầng trệt và lầu, giữa các thế hệ trong gia đình. Nội thất thiết kế tối giản, ưu tiên sự tiện nghi, giúp mỗi thành viên đều cảm thấy thoải mái và gắn bó.

Khu vực bếp và phòng ăn được bố trí liền mạch, tạo sự thuận tiện cho việc sinh hoạt và gắn kết các thành viên.

Bếp ăn hiện đại với tầm nhìn khoáng đạt ra khoảng xanh, giúp không gian nấu nướng luôn thoáng đãng.

Mỗi không gian riêng trong nhà đều hướng ra sân vườn, mang đến sự thư thái cho các thành viên.

Khoảng thông tầng ở trung tâm là điểm nhấn giúp gắn kết không gian giữa các tầng và giữa các thế hệ trong gia đình.

Thiết kế thông tầng tạo sự kết nối chặt chẽ theo phương đứng, giúp ánh sáng tự nhiên len lỏi vào sâu trong các tầng.

Mỗi phòng ngủ đều có hệ cửa sổ lớn, đảm bảo sự thông thoáng và kết nối trực tiếp với thiên nhiên bên ngoài.