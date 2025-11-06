Tủ bếp: Làm kịch trần hay chừa khoảng hở? 06/11/2025 09:00

(PLO)- Nhiều gia chủ chọn tủ bếp kịch trần bởi thiết kế giúp tận dụng triệt để không gian và tạo cảm giác căn bếp cao thoáng, hiện đại hơn.

Trong xu hướng thiết kế nội thất hiện nay, tủ bếp kịch trần đang trở thành lựa chọn được nhiều gia chủ yêu thích.

Không chỉ mang lại vẻ sang trọng và đồng bộ, kiểu tủ này còn giúp tận dụng tối đa diện tích tường, biến không gian bếp trở nên gọn gàng, ngăn nắp và hiện đại hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm rõ rệt, tủ bếp kịch trần cũng có một số hạn chế mà bạn nên cân nhắc kỹ trước khi thi công.

Tủ bếp kịch trần là dạng tủ được thiết kế kéo dài từ mặt sàn đến tận trần nhà, không để lại khoảng trống phía trên. Cấu trúc liền mạch này giúp mở rộng không gian lưu trữ và mang lại cảm giác cao thoáng cho căn bếp. Với phong cách sống hiện đại và các căn hộ có diện tích hạn chế, đây đang là giải pháp nội thất được ưa chuộng vì kết hợp được cả tính thẩm mỹ lẫn công năng sử dụng.

Tủ bếp kịch trần có nhiều ưu điểm

Tối ưu không gian lưu trữ: Nhờ tận dụng toàn bộ chiều cao tường bếp, tủ kịch trần giúp bạn có thêm nhiều ngăn chứa đồ ít dùng đến như xoong nồi, đồ dự phòng, hay vật dụng theo mùa.

Tăng chiều cao thị giác, tạo sự liền mạch: Việc loại bỏ khe hở giữa tủ và trần khiến tổng thể căn bếp trông cao ráo, gọn gàng và dễ vệ sinh hơn vì không còn nơi tích tụ bụi bẩn.

Tạo phong cách hiện đại và sang trọng: Các chất liệu như MDF phủ Melamine, Acrylic hay Laminate giúp bề mặt tủ sáng bóng, tinh tế và dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau.

Tủ bếp kịch trần không phải là lựa chọn phù hợp với mọi không gian. Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc áp dụng trong các trường hợp sau:

Cần tăng diện tích lưu trữ: Với những căn bếp nhỏ hoặc nhiều vật dụng, kiểu tủ này giúp nhân đôi khả năng chứa đồ mà không chiếm thêm diện tích sàn.

Muốn không gian đồng bộ, hiện đại: Kiểu dáng liền mạch, không khe hở giúp căn bếp trông tinh tế, sang trọng và dễ vệ sinh hơn.

Trần nhà ở mức trung bình (2,7m3,2m): Đây là chiều cao lý tưởng để làm tủ bếp kịch trần, vừa đảm bảo thẩm mỹ vừa thuận tiện khi sử dụng. Nếu trần cao hơn, có thể chia thành hai tầng để dễ thao tác.

Dù có nhiều ưu điểm, tủ bếp kịch trần vẫn tồn tại một vài bất tiện nhất định:

Khó vệ sinh và sử dụng ngăn cao: Các khoang tủ gần trần rất khó tiếp cận nếu không có ghế hoặc thang hỗ trợ, gây bất tiện trong quá trình sử dụng thường xuyên.

Chi phí thi công cao hơn: Do kích thước lớn và đòi hỏi sự chính xác trong đo đạc, thi công, tủ kịch trần thường có giá thành cao hơn tủ bếp thông thường.

Phụ thuộc vào chiều cao trần nhà: Thiết kế này chỉ thực sự phát huy hiệu quả trong không gian có trần cao từ 2,7m trở lên. Với trần thấp, việc làm tủ kịch trần có thể khiến căn bếp trông bí và nặng nề.

Khi làm tủ bếp kịch trần cần phân chia công năng sử dụng phù hợp.

Lưu ý khi thiết kế và sử dụng

Để tủ bếp kịch trần vừa đẹp vừa bền, gia chủ nên quan tâm đến một số yếu tố sau: