Có nên lát sàn gỗ cho phòng khách? 18/10/2025 11:47

(PLO)- Để giữ được giá trị thẩm mỹ và độ bền lâu dài của việc lát sàn gỗ cho phòng khách, gia chủ cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi lựa chọn.

Sàn gỗ từ lâu đã là lựa chọn yêu thích của nhiều gia chủ nhờ mang đến vẻ đẹp sang trọng, ấm áp và gần gũi cho không gian phòng khách. Tuy nhiên, trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm đặc trưng của Việt Nam, việc lát sàn gỗ cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo vừa thẩm mỹ, vừa bền bỉ theo thời gian.

Phòng khách lại là khu vực sinh hoạt trung tâm, thường xuyên di chuyển và kê đặt nội thất nặng. Nếu không được xử lý bề mặt, chống ẩm và bảo dưỡng đúng cách, sàn rất dễ xuống cấp, mất đi vẻ đẹp ban đầu.

Với các căn hộ hoặc nhà phố có thiết kế không gian mở, nơi phòng khách liên thông với bếp hoặc khu sân vườn, sàn gỗ còn dễ bị ảnh hưởng bởi hơi nước, dầu mỡ và độ ẩm cao nguyên nhân gây cong vênh, phồng rộp hoặc mối mọt.

Việc lát sàn gỗ giúp không gian phòng khách trở nên sang trọng, ấm áp hơn.

Sàn gỗ công nghiệp khắc phục phần nào nhược điểm trên nhờ cấu trúc nén chặt, khả năng chống mối mọt và giá thành hợp lý hơn. Tuy nhiên, lớp phủ bề mặt vẫn có thể bị mài mòn sau vài năm sử dụng và khi hư hại thường phải thay mới toàn bộ.

Trong trường hợp ưu tiên yếu tố bền vững, chống nước và dễ vệ sinh, vật liệu như đá hoa cương, đá nhân tạo hoặc gạch giả gỗ cũng là lựa chọn lý tưởng.

Ưu điểm khi lát sàn gỗ cho phòng khách

Sàn gỗ giúp không gian phòng khách trở nên sang trọng, ấm áp và thân thiện hơn so với gạch men hay đá lạnh. Màu sắc và vân gỗ tự nhiên mang lại cảm giác gần gũi, dễ phối hợp với nhiều phong cách nội thất khác nhau từ hiện đại, Bắc Âu đến tân cổ điển. Chất liệu gỗ còn có khả năng cách nhiệt tốt, giữ ấm vào mùa đông và không gây nóng bức vào mùa hè, tạo cảm giác dễ chịu khi di chuyển.

Bên cạnh đó, sàn gỗ giúp giảm tiếng ồn, tạo cảm giác êm ái khi bước chân và nâng cao giá trị tổng thể cho ngôi nhà. Đặc biệt, với sàn gỗ tự nhiên, càng sử dụng lâu, bề mặt càng bóng đẹp và mang lại nét sang trọng, đẳng cấp riêng mà các vật liệu khác khó sánh bằng.

Để sàn gỗ giữ được vẻ đẹp theo thời gian cần thi công đúng kỹ thuật, xử lý chống ẩm kỹ lưỡng.

Nhược điểm cần lưu ý

Dù mang lại nhiều lợi thế thẩm mỹ, sàn gỗ vẫn có một số hạn chế mà gia chủ cần lưu tâm. Trước hết, gỗ là vật liệu nhạy cảm với nước và độ ẩm, dễ giãn nở, cong vênh hoặc mối mọt nếu thi công sai kỹ thuật. Trong môi trường có độ ẩm cao hoặc thường xuyên lau dọn bằng nước, tuổi thọ sàn sẽ giảm nhanh chóng.

Ngoài ra, bề mặt gỗ dễ bị trầy xước khi kéo lê đồ nội thất, di chuyển vật sắc nhọn hoặc chịu lực mạnh. Để khắc phục, nên dùng đế cao su dưới chân bàn ghế, trải thảm tại các vị trí di chuyển nhiều và thường xuyên vệ sinh, đánh bóng bề mặt. Chi phí thi công, bảo dưỡng và sửa chữa sàn gỗ cũng cao hơn so với gạch men, đặc biệt với dòng gỗ tự nhiên cao cấp.

Theo các kiến trúc sư, để duy trì vẻ đẹp và độ bền theo thời gian, cần lựa chọn loại gỗ phù hợp với điều kiện khí hậu, thi công đúng kỹ thuật, xử lý chống ẩm cẩn thận và thực hiện bảo trì định kỳ. Khi được đầu tư đúng cách, sàn gỗ không chỉ là vật liệu hoàn thiện, mà còn là yếu tố tạo nên giá trị tinh tế và bền vững cho ngôi nhà.