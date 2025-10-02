Nhà phố hướng Tây xanh mát của đôi vợ chồng trẻ 02/10/2025 09:28

(PLO)- Giữa phố thị đông đúc, ngôi nhà phố hướng Tây của đôi vợ chồng trẻ trở nên khác biệt nhờ thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng và hơi thở thiên nhiên.

Coca House với diện tích 6x22 m, tọa lạc tại TP. Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), được thiết kế nhằm khắc phục bất lợi của nhà phố hướng Tây. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ gây ấn tượng bởi không gian mở, ngập tràn ánh sáng và cây xanh.

Điểm nhấn nổi bật chính là hệ lam gỗ chắn nắng có thể xoay mở linh hoạt, vừa cho phép đón ánh sáng tự nhiên, vừa hạn chế bức xạ nhiệt, tạo nên bầu không gian thoáng đãng và dễ chịu suốt cả ngày.

Bài toán của nhà phố hướng Tây được kiến trúc sư giải quyết khéo léo, mang lại sự thông thoáng, mát mẻ và nét khác biệt độc đáo. Một tổ ấm để thư giãn, tận hưởng cuộc sống và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình nhỏ.

Mặt tiền nổi bật nhờ những đường cong mềm mại, tạo nên dấu ấn riêng giữa khu phố.

Lớp đệm cây xanh ở tầng trệt góp phần điều hòa không khí, giảm bụi và tiếng ồn từ bên ngoài. Nhờ đó, không gian sống luôn trong lành, dễ chịu và gần gũi với thiên nhiên.

Khu tiểu cảnh thông tầng mở ra một góc thư giãn xanh mát, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và gió tươi. Nơi cả gia đình có thể tận hưởng không gian trong lành giữa phố thị.

Từ phòng khách nhìn ra giếng trời, không gian nhà phố hướng tây được thiết kế để mang lại trải nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên, đồng thời vẫn đảm bảo sự tiện nghi và thoải mái tối đa.

Khu vực phòng khách thay lớp tường bằng vách kính, nhờ đó không gian ngập tràn ánh sáng.

Sofa tinh tế với đường cong mềm mại, kết hợp cùng đèn thả trần sang trọng mang lại cảm giác thư giãn.

Không gian bếp với các hệ tủ tông nâu trầm gọn gàng.

Mặt bếp và bàn ăn được ốp đá đen tia chớp, vừa sang trọng, vừa tạo điểm nhấn cho khu vực này.

Thiết kế tận dụng gầm cầu thang thành góc thư giãn riêng tư, thể hiện gu thẩm mỹ độc đáo của gia chủ. Góc thư giãn nhỏ này với ghế lười và vật dụng nội thất xinh xắn, mang lại sự ấm cúng và thoải mái cho gia chủ.

Phòng ngủ cũng ngập tràn ánh sáng tự nhiên nhờ cửa kính lớn và mảng xanh bên ngoài. Thiết kế cửa sổ tròn tạo điểm nhấn thú vị, mang lại sự kết nối độc đáo.

Phòng làm việc thiết kế tràn ngập ánh sáng tự nhiên.

Ánh sáng tự nhiên len lỏi qua từng khoảng trống tạo nên bầu không khí thư thái, nơi gia chủ có thể tận hưởng sự bình yên ngay trong chính ngôi nhà của mình.

Kiến trúc sư SBS HOUSE chia sẻ, giải pháp thiết kế nhà phố hướng tây được dựa trên nhu cầu, thói quen, sở thích gia chủ, đồng thời kết hợp cùng phân tích vi khí hậu địa phương, vật liệu, màu sắc… ngôi nhà đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện nghi và dấu ấn riêng. Khi thi công, những chi tiết này đã được hiện thực hóa như bản vẽ, giữ trọn chất riêng ban đầu.