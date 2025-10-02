Nhà phố hướng Tây xanh mát của đôi vợ chồng trẻ

(PLO)- Giữa phố thị đông đúc, ngôi nhà phố hướng Tây của đôi vợ chồng trẻ trở nên khác biệt nhờ thiết kế mở, tràn ngập ánh sáng và hơi thở thiên nhiên.
Coca House với diện tích 6x22 m, tọa lạc tại TP. Đà Nẵng (Quảng Nam cũ), được thiết kế nhằm khắc phục bất lợi của nhà phố hướng Tây. Ngôi nhà của đôi vợ chồng trẻ gây ấn tượng bởi không gian mở, ngập tràn ánh sáng và cây xanh.
Điểm nhấn nổi bật chính là hệ lam gỗ chắn nắng có thể xoay mở linh hoạt, vừa cho phép đón ánh sáng tự nhiên, vừa hạn chế bức xạ nhiệt, tạo nên bầu không gian thoáng đãng và dễ chịu suốt cả ngày.
Bài toán của nhà phố hướng Tây được kiến trúc sư giải quyết khéo léo, mang lại sự thông thoáng, mát mẻ và nét khác biệt độc đáo. Một tổ ấm để thư giãn, tận hưởng cuộc sống và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình nhỏ.
Kiến trúc sư SBS HOUSE chia sẻ, giải pháp thiết kế nhà phố hướng tây được dựa trên nhu cầu, thói quen, sở thích gia chủ, đồng thời kết hợp cùng phân tích vi khí hậu địa phương, vật liệu, màu sắc… ngôi nhà đảm bảo tính thẩm mỹ, tiện nghi và dấu ấn riêng. Khi thi công, những chi tiết này đã được hiện thực hóa như bản vẽ, giữ trọn chất riêng ban đầu.